Chris Soifer reveló en ‘EVDLV’ que tuvo amorío con Cueva

Las revelaciones de Chris Soifer tuvieron un giro radical. No solo estará esta noche en ‘El valor de la verdad’ defendiendo a su hermana Micheille, también sorprendió al confesar que tuvo un ‘affaire’ con el conocido jugador de la selección nacional, Christian Cueva, actualmente con pareja y tres hijos.

En el adelanto del programa de Beto Ortiz, Chris revela que el volante peruano “no solo fue un amigo con derecho sino con beneficios”. Así también, admitió que había un sentimiento de por medio con él. “… con algo de sentimientos porque yo un poquito como que me ilusioné, (él) no sé“, señaló.

Además, la menor de las Soifer habló sobre el affaire de su hermana con Jefferson Farfán, según dejó entrever la semana pasada su excuñado Kevin Blow. “Si algo ha pasado es porque a él le ha gustado ¿no?”, reveló.

La modelo y exchica reality habló de los maltratos físicos que sufrió su famosa hermana. En dicho adelanto, Beto preguntó a Chris si agredió Kevin a Micheille.

“Yo solo me quedo mirando a mi hermana y le digo: ‘¿alguna vez él te ha levantado la mano?’ y me queda mirando y me dice ‘siempre’. Yo quería ir detrás de él, me araña toda la cara”, reveló la modelo.