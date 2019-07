Chris Soifer saca cara por Micheille y basurea a Kevin

La menor de las Soifer, salió a defender a Micheille de algunos comentarios desagradables que lanzó Kevin Blow a través de sus historias de Instagram, tras darse a conocer la separación del dominicano con la ex chica reality.

“No tenemos nada que ver con lo que él ha dicho. Nosotros tenemos otro tipo de crianza, valoramos el tiempo de las personas, yo no puedo esperar nada bueno de parte de él, así que haga lo que quiera”, señaló Chris.

Asimismo, espera que su hermana pueda encontrar a un buen hombre y reveló que no merece guardar luto por el dominicano. “¿Por qué vas a respetar a alguien que no respeta? Kevin no merece nada, mi hermana está feliz y eso atrae lo mejor del mundo para mi familia”, acotó.

“NO QUIERO CUÑADO”

Luego que Micheille Soifer anunciara su reconciliación amical con Coto Hernández, Cris Soifer, espera que ‘Michi’ no se ilusiones con el costarricense y sean solo amigos, pues por ahora no quiere tener cuñados.

“Por ahora no quiero cuñados y espero que Micheille vea a Coto como su amigo, que salgan, se diviertan, que no apresuren el tiempo”.

Finalmente, Chris se pronunció sobre los buenos deseos de Erick Sabater hacia Micheille Soifer. “Ya era hora que le desee lo mejor a mi hermana, él fue importante en la vida de Micheille y de parte de la familia también le deseamos lo mejor para él”, precisó. (V. Rondón)