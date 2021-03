Chris Soifer sobre el “ampay” de Yaqoob Mubarak: “No me molesta”

Compartir Facebook

No es de su incumbencia. La influencer Chris Soifer se pronunció luego de ver el “ampay” que le hicieron al árabe Yaqoob Mubarak, quien fue captado besándose a dos señoritas mientras estaban en una piscina.

A pesar de ver las imágenes, la hermana de Micheille mencionó que no le molesta en absoluto que el árabe haya sido visto “en chape” con dos mujeres a la vez, pues ese video que se viralizó en redes es antiguo.

“A mí no me han molestado las imágenes porque yo no lo conocía, no es de ahora. Es un tema que Yaqoob va a resolver porque no me tengo que meter mucho, pero en mi opinión no me molesta esas imágenes”, señaló Chris Soifer.

Sin embargo, la ex del “Churrito” Hinostroza recalcó que, si fuera su pareja, jamás permitiría que su enamorado tenga ese tipo de amistades o sea una relación abierta, pues no está en los planes de Chris.

“En mi caso jamás permitiría o aceptaría algo así. No hay forma de que mi pareja. No, no hay forma. No estoy de acuerdo con eso”, finalizó la hermana de Micheille.

Como se recuerda, en redes sociales, Chris Soifer y el árabe Yaqoob Mubarak se comentaba de manera cariñosa sus publicaciones. Uno de los mensajes que le puso la modelo es un corazón seguido de la letra U (Love You). Mientras que, el multimillonario le respondía de la misma manera.

