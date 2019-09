Christian Cueva: Brasil pagará pato

Uno de los más cuestionados por la derrota de la selección peruana ante Ecuador fue Christian Cueva, quien aseguró que el equipo tiene la oportunidad de reconciliarse con la hinchada este martes, nada menos que ante Brasil, con el que se perdió en la final de la reciente Copa América, y no desea desaprovecharla.

“Esto es parte del fútbol y sabemos que tenemos que corregir cosas para enfrentar a Brasil. Los partidos anteriores son otra historia, así que hay que mirar hacia adelante”, indicó ‘Aladino’.

El ‘10’ de la blanquirroja sabe que dejó en evidencia su falta de partidos en el Santos y mostró un nivel de regular para abajo frente a los norteños, algo que reconoció.

“Debo tener más minutos. Es algo que he venido a hacer a la selección y espero tenerlos en mi club una vez que regrese. La derrota con Ecuador dolió porque nos acostumbramos a ganar. Me costó entrar al ritmo del encuentro, pero luego creo que lo hice bien. Sin embargo, esto no solo es la parte física, sino también mental. Antes decidía mucho mejor en jugadas que podía definir”, finalizó Cueva.

YA ESTÁN EN LOS ÁNGELES

Por otro lado, tras la dura derrota ante Ecuador, la selección trabajó ligeramente ayer en el complejo deportivo del Red Bull, para llegar en horas de la noche a Los Ángeles, donde este martes se medirá con Brasil (10:00 p.m.), en el partido que cerrará su gira por Estados Unidos.

A partir de hoy desde las 9:30 a.m. hasta el martes, la bicolor entrenará en el Banc of Californian Stadium, mientras que el lunes, el técnico Ricardo Gareca ofrecerá una conferencia de prensa a las 5:00 p.m.

DATO

Según el medio brasileño, Gazeta Esportiva, Cueva está en la mira de un club de Emiratos Árabes Unidos, que pagaría cerca de un millón de dólares al Santos por el préstamo del volante.