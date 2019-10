Cueva chotea a Chris Soifer por sus declaraciones en ‘EVDLV’

El jugador de futbol peruano Christian Cueva, habló sobre la participación de Chris Soifer en ‘El valor de la verdad’, donde la hermana de Micheille, dejó entrever que habría tenido un romance con el pelotero.

Ante estos hechos, ‘Cuevita’ se comunicó vía telefónica con el programa deportivo de ATV y confesó que lo expuesto por la ex chica reality ocasionó una intriga en su familia, lo que le estaría costando malos comentarios en sus redes sociales.

“La conozco, la conocí una vez, pero no es mi amiga, no voy a mentir para nada y bueno se dijeron unas preguntas que generaron una intriga en mi familia más que nada. Se dieron dos preguntas con mi nombre, me incomodó y si genero para mi familia una intriga que realmente puede dar que hablar con muchas personas, pero yo no quiero aparecer más en estas cosas”, expresó el futbolista.

El popular ‘Cuevita’ ha sido vinculado en más de una oportunidad con figuras del espectáculo, como Rosángela Espinoza, con quien se decía había una amistad muy especial aunque hace poco la modelo negó categóricamente.

ACLARA BRONCA

Además, se pronunció sobre el escándalo que protagonizó con un hincha fuera de una discoteca en Brasil. “Es triste la situación que estoy pasando, triste por mi familia, ha sido una semana muy larga donde han sucedido muchas cosas conmigo, que no buscaba. Creo que eso nunca debió pasar, me lanzaron una botella y tenía que reaccionar ante la agresión, si me hubiera sucedido en otro restaurante hubiera sucedido lo mismo”, dijo el jugador del Santos de Brasil.