Christian Cueva: “Estoy harto de Rous, están jodiendo a mi familia”

Indignado, así se mostró el seleccionado peruano Christian Cueva, quien mientras estaba siendo entrevistado por un periodista deportivo de ATV, aprovechó las cámaras y se mandó contra Magaly Medina quien presentó un informe donde el ex amigo de Rosángela Espinoza, Antonio Rafur, confirmaba que entre el pelotero y la guerrerita habría existido un acercamiento.

Ante tantos rumores, el futbolista decidió poner el parche y pidió que dejen de involucrarlo con la popular ‘chica selfie’. “Están jodiendo a mi familia allá en Perú. Ya, mucho. Salieron a hablar de mí, no sé si en el programa de la señora Magaly, una persona que me está vinculando con esta señorita Rosángela por un video que yo hice hace mucho y que lógicamente eso lo saben en mi casa, pero me está cansando, me gustaría hacerlo saber, porque ya estoy cansado y que se cansen “, indicó el jugador de la Selección Nacional que no pudo celebrar como se debía el triunfo ante Bolivia.

Según ‘Cuevita’ estas especulaciones no serían nada favorables para su carrera ni para su familia. “Uno está trabajando y están hablando tantas cosas que no es bueno para mí. En algún momento mis hijos van a crecer, ahorita no saben las cosas pero van a crecer y lo van a ver y no me gustaría eso. Ya pasó una vez y me gusta poner las cosas claras”, agregó.

SE LAVA LAS MANOS

Por su parte, Antonio Tafur, utilizó su cuenta de Facebook para aclarar que dicho rumor no lo inició él, sino la modelo Ivana Yturbe. “Ante las últimas noticias y titulares que han generado algunas declaraciones vertidas, utilizo este medio para aclarar este tema donde se ve involucrado el señor Christian Cueva, quien con toda razón está molesto e incómodo por lo que está pasando, pero a la vez aclarar que quien tocó el tema fue la señorita Ivanna Yturbe, y si tienes que reclamar y pedir explicación es a ella”, escribió Tafur que pidió disculpas al futbolista y su familia.

Rosángela por su parte aseguró que le mandará una carta notarial a la popular ‘Princesita Inca’, por soltar tantas especulaciones. Todo se dio cuando una reportera de ‘Válgame Dios’, buscaba unas declaraciones de la modelo y ella respondió escuetamente “carta notarial nomas”.