Christian Domínguez le pone cachos a ‘Chabelita’

Christian Domínguez le pagó con la misma moneda a Isabel Acevedo cuando le fue infiel a Karla Tarazona. ‘Magaly TV, la firme’ mostró ayer un ampay donde se le ve cariñoso, jugueteando y besándose nada menos que con la bailarina y su co-animadora del programa ‘Se pone bueno’, Pamela Franco en plena calle.

Antes que se difundiera las imágenes, Domínguez aparecía en el programa ‘Válgame Dios’ con los ojos rojos, casi intentando llorar, y asegurando que fue ‘Chabelita’ quien decidió terminar con él porque no soportaba más el tema mediático. Peor aún, con la cara totalmente fresca frente a las cámaras de televisión, decía que el romance de tres años terminó por un acuerdo mutuo y no por infidelidad pese a que su historial lo condena.

“Ella toma la decisión (…) ella me dijo: este punto no lo puedo manejar (lo mediático). Sí hemos terminado. Si bien no me gusta decir cuándo empiezo o cuándo acabo, si ya salió la noticia, debo tomar el toro por las astas. Me da pena porque muchos familiares no lo sabían y se están enterando. Terminó de una manera madura, hace unos días”, declaró Domínguez.

Al ser consultado si cree que ‘Chabelita’ es el amor de su vida, el músico con la cara de víctima: “Tenía la esperanza de quedarme con ella”, agregando que si le hubiera gustado tener un hijo con Isabel. Pese a notarse afectado por el final de su relación con la bailarina, Domínguez negó una reconciliación. “Lo descarto (volver), por lo que conversamos”, remarcó. Una vez más, gallina que come huevo aunque le corten el pico.