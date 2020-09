Christian Domínguez: “Pamela me baña y me talquea”

Compartir Facebook

El popular cantante de cumbia aseguró en una entrevista de un programa nocturno que es ‘engreidor’, pero también le gusta que le engrían.

Christian Domínguez se animó a contar detalles de sus relaciones amorosas y admitió que es muy engreído, pero no le gusta pedirle a sus parejas, sino que él espera que lo hagan de corazón.

“Sí, yo me engrío solo, es verdad. Pero Pamela me cortó eso, a mí me dijo que eso no le gusta, y yo respeté su decisión”, comentó Domínguez.

Además, confesó que le gusta la idea de estar con una persona por largo tiempo. Hoy con Pamela, dice estar enamoradísimo y espera estar con ella toda la vida.

«Pamela me baña»

“Me gusta que me atiendan, pero con Pamela aprendí que si se nace hacerlo, perfecto. Yo no pido que me engrían, eso no me gusta. Yo no le pido que me atienda en la cama, o que me bañe”, agregó.

Respuesta que causó curiosidad, y la conductora le preguntó si Pamela le bañaba.

“¿Christian, Pamela te baña, te jabona, te talquea?” Domínguez respondió que sí, pero que trata de hacerlo con romanticismo, con velas y música romántica.

Finalmente, confesó que es un ritual que lo hacen y se siente bien, porque así le relación se fortalece y consolida.

