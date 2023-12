Christian Thorsen envía mensaje navideño en medio de su lucha contra el cáncer [VIDEO]

El querido ‘Platanazo’ de «Al Fondo Hay Sitio», Christian Thorsen, quien batalla contra un cáncer de próstata, acaba de reaparecer en redes sociales con un mensaje lleno de esperanza y gratitud.

¿Qué dijo Christian Thorsen?

En un video emotivo, que publicó en la mañana del 18 de diciembre, Christian Thorsen agradeció a todos quienes han estado pendientes de su salud: «Quiero agradecer de manera muy especial a toda la gente que está al tanto de cómo voy con mi salud. Por su cariño, por su buena vibra, por su buena onda, por siempre estar ahí, por sus mensajes. Muchas gracias».

Cabe señalar que Christian Thorsen reveló a principios de este año que enfrenta un cáncer de próstata en estado avanzado. A pesar de la difícil situación, el actor ha decidido encarar la enfermedad con una actitud positiva y un tratamiento alternativo a base de muérdago.

Además, agradeció al Centro Médico Antroposófico y a su equipo de profesionales de la salud por su apoyo durante este difícil camino. «Por su dedicación y cariño que tienen conmigo y con todos los pacientes», mencionó

También aprovechó para enviar buenos deseos a sus seguirdores para el próximo año: «Aprovecho para desearles una feliz Navidad y que el 2024 sea un gran año para todos».

Detalles sobre su tratamiento

Con respecto a su tratamiento, Thorsen reveló que incorpora la gimnasia emocional en su rutina diaria como parte de su estrategia para combatir la enfermedad.

El popular ‘Platanazo’ compartió en otra oportunidad un mensaje lleno de esperanza: «Me miro al espejo y digo yo voy a estar bien».

En su mensaje, Thorsen compartió su perspectiva única sobre la situación: «La vida me está dando la oportunidad de disfrutar y despedirme. Si me voy, me estoy despidiendo de esta manera tan bonita de la gente». Un enfoque lleno de valentía y esperanza.

El ‘Platanazo’ sorprendió al describir la noticia como un «regalo», señalando que esta experiencia le permite ayudar a otros. Su actitud optimista frente a la adversidad ha inspirado a muchos de sus seguidores.

Esta conmovedora reaparición de Christian Thorsen ha tocado los corazones de sus seguidores, quienes le han enviado mensajes de apoyo y cariño. Desde aquí le enviamos nuestras mejores energías y deseos positivos para su recuperación.

Christian Thorsen nos deja un mensaje claro: en la adversidad, podemos encontrar fuerza y esperanza. ¡Fuerza, ‘Platanazo’! Te admiramos por tu valentía y te deseamos todo lo mejor en esta temporada navideña y el año que viene.