Christofer Gonzales manifestó su molestia tras expulsión frente a UTC

No se quedó callado. Christofer Gonzales utilizo sus redes sociales para mostrar su molestia por su expulsión en el partido jugado ante UTC en Cajamarca, el volante de Sporting Cristal señaló que el árbitro Diego Haro estuvo presente cuando recibió un codazo y no hizo nada.

El mediocampista vio la tarjeta roja en una jugada y roce con el futbolista cajamarquino, Gerardo Martínez, quien también salió expulsado.

“Por medio de esta publicación quiero manifestar mi total disconformidad con el criterio del árbitro Diego Haro en el partido que jugó Sporting Cristal y UTC”, señaló Gonzales en sus redes sociales.

‘Canchita’ sostiene que “El árbitro estuvo presente cuando me agredieron con un codazo en la nariz y no reaccionó. Solo ejecutó su papel de juez cuando fui a reclamarle al jugador y me expulsó”.

“Consecuencia: golpe en la nariz más una lesión de tobillo”, agrega. El volante celeste continuó: “Soy un jugador leal dentro y fuera de la cancha. No tengo antecedentes de expulsiones por agresión y mucho menos por discutir airadamente contra un árbitro o un rival. Pero por eso, no puedo quedarme callado ante una injusticia que afecta mi reputación y al plantel en el cual juego”.

Finalmente indica que “Espero que este reclamo haga tomar conciencia con respecto a las malas decisiones arbitrales y las consecuencias que pueden traer al jugador y al equipo afectado”, escribió el volante en su cuenta de Instagram