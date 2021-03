¡Chúpate esa Camilo! Deyvis Orosco anunció videoclip en Machu Picchu

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Deyvis Orosco se dirigió a su público en redes sociales para anunciar que estará estrenando un nuevo videoclip en Machu Picchu (Cusco), ciudadela inca que ha sido duramente afectada por la COVID-19, debido a que el número de turistas ya no es el mismo.

«Con este videoclip voy a impulsar toda la belleza de la ciudadela inca, además de promover que todos los pobladores ya están preparados y en condiciones de recibir a los turistas de todo el mundo, pues cuentan con estrictas medidas de bioseguridad y protección sanitaria», destacó el músico.

Asimismo, destacó que está ‘completamente seguro’ de que nos vamos a levantar de esta crisis muy pronto.

Mira también: Evelyn Vela asada con Melissa Klug porque la invitó a su boda y no fue

«Es necesario apoyar a que la economía del país se reactive y el turismo es un sector muy importante que debe ser respaldado por todos. Si puedo apoyar con este granito de arena, lo hago desinteresadamente», enfatizó.

‘BONSAI ES MI PROPIO ARBOLITO’

En una nueva aparición en En Boca de Todos, Deyvis Orosco no solo habló de su música, sino también sobre su relación con Cassandra Sánchez Delamadrid, con quien no descarta casarse este año pese a la continuación de la pandemia.

“Este año van a haber grandes sorpresas, ustedes saben que soy poco de hablar y soy mucho de hacer, ese tema todavía es algo que nos queremos quedar con nosotros, lo que si probablemente no vayamos a postergar», indicó Deyvis en referencia a su primera fecha descartada.

«Ya hemos visto como el mundo ha reaccionado a esta forma de vivir y con la muerte de mi abuelo me he dado cuenta que hay que vivir el hoy porque no se sabe qué pasará mañana”, agregó poco después.

Mira también: Jamila Dahabreh echa a ex de Paula: «Tiene más de 5 videos de Sheyla»