Chuponeo a exsecretaria de Donayre permitió su captura

El seguimiento a una ex empleada de su absoluta confianza, fue fundamental para que le Policía Nacional de con la pista y logre la captura del ex congresista y ex comandante general del Ejército, Edwin Donayre Gotzh, quien estuvo prófugo de la justicia por seis meses.

“Lo felicito general, pensé que nunca me iban a capturar”, fueron las palabras que un sonriente Donayre le dijo al jefe de la División de Requisitorias cuando fue puesto a su disposición la noche del miércoles, poco después que fue detenido en Puente Piedra, donde se escondía luego de permanecer en Carhuaz.

El ministro del Interior, Carlos Morán confirmó que, hace tres meses, se dio con la pista de Donayre en Carhuaz, Ancash, en casa de un familiar de su ex empleada. De alguna manera, Donayre se enteró que estaba bajo seguimiento y decidió venir a Puente Piedra.

RECIBIÓ AYUDA

Fuentes policiales no descartan que el ex congresista, por sus amplias conexiones con los altos mandos del Ejército –donde uno de sus hermanos es general de brigada-, haya tenido el apoyo de altos jefes militares para burlar a la policía, porque también hubo una pista suya hasta Huamanga, Ayacucho.

Morán rechazó que Donayre se haya entregado. Se supo que, gracias a escuchas telefónicas a las llamadas de la ex empleada, se pudo tener indicios del ex general e incluso se envió un equipo a detenerlo a Carhuaz, cuando éste ya había viajado a Puente Piedra, informado que estaban tras su pista.

Su abogado, Julio Gutiérrez insistió ayer en que sea trasladado al Hospital Militar porque está en peligro su vida, pero el ministro Morán afirmó que el detenido se encuentra estable, con sus medicamentos a la mano, y solo se espera el lunes para entregarlo a las autoridades judiciales.

EL DATO

Advirtió además que en Requisitorias no existe personal médico para la atención de su defendido y “pueden pasar muchas cosas” hasta que, recién el lunes, pueda salir de Requisitorias