Cielo cuenta que habían productores que tenían “otras intenciones”

Tacneña de nacimiento, Cielo Torres (32) llegó a Lima con una maleta cargada de sueños, que con esfuerzo y sacrificio ha ido labrando de a pocos. Hoy en día la cantante disfruta que su canción ‘Nunca es suficiente’, es la número uno a nivel nacional. Asimismo reveló sus deseos de convertirse en madre más adelante, por eso ha decidido congelar sus óvulos.

-‘Nunca es suficiente’ es la número uno en todas las radios a nivel nacional. ¿Cómo has tomado este respaldo de tus seguidores?

Estoy súper feliz, muy agradecida. Esta canción la lancé antes de la cuarentena, perdí la esperanza, lancé el video pero no la promoción porque pasó lo de la cuarentena y se canceló todo y dije: “mi canción se quedó en el aire”.

-Sin embargo, resististe y no has abandonado la música…

Nunca pasó por mi mente dejar la música. Si bien es cierto, nunca he vivido una pandemia como esta, pero he vivido situaciones difíciles que me han enseñado ahorrar. Aparte de cantante, soy actriz y he tenido ingresos que me han permitido poder mantenerme. Además, a pesar que no soy influencer, siempre me ha gustado cuidar el tema de las redes y eso ha llamado la atención de algunas marcas que me han contratado.

-¿Has tenido ‘padrinos’ en tu carrera?

Mi camino no ha sido fácil ni rápido, ha sido de mucho aprendizaje, me tocó pasar muchas cosas. A mí no me cayó un ángel del cielo que me diga: “Toma te doy dinero para que hagas un disco completo”. Creo que he aprendido a ser desconfiada, a cuidar más las cosas que hago.

-¿Por qué eres desconfiada, has sufrido muchas decepciones?

Cuando recién había llegado a Lima, me he cruzado con productores que han querido invertir en mi carrera y solo querían estar cerca de mí. Me ha tocado tres decepciones y jugaron con mis ilusiones.

– Cuando dices estar cerca ¿A qué te refieres?

Cuando habían reuniones donde invitaban y me decían: “Cielo hay un proyecto que me gustaría grabar contigo”. Esa situación era muy triste y frustrante para mí, porque pensaba que tenía el talento que me decían pero luego me daba cuenta que su intención no era esa. -¿Estás soltera? Soltera pero nunca sola jajajaja. Tener una relación implica tiempo y hace muchos años no lo tengo pero amor no me falta. Yo me siento bien acompañada y feliz añadió Cielo.

-¿Te gustaría convertirte en mami?

Si le hubieras preguntado a la Cielo veinteañera, te decía: “yo quiero ser mamá a los 28 años”. Pero a medida que van sucediendo las cosas y vas conociendo a las personas, vas postergando de manera responsable. Sí pretendo ser madre pero ahorita no.

-¿Y has pensado en congelar tus óvulos?

Creo que es lo más saludable y responsable. Si lo tengo pensado hacer, de hecho ya lo he conversado con un médico. Me encantaría tener mellizos, la parejita.

-¿Qué proyectos musicales se vienen?

Tenemos programados canciones que vamos a lanzar con video, y tengo dos temas inéditos por grabar. Siento que la industria salsera ha crecido y predominan las mujeres y eso es importante para nosotras.

-¿Hay rivalidad entre las salseras peruanas?

Almenos yo no. Excepto a que me mientan y por delante me sonrían y por atrás me apuñalen.

