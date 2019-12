Cielo Torres a Michelle Soifer :“Está picona y me tiene miedo”

La cantante Cielo Torres aseguró que Michelle Soifer está “picona” y “temeroza” a raíz de su reciente ingreso a ‘El dúo perfecto’ junto a Michelle Robles.

“Lo que pasa que Michelle esta picona desde que entré. Más allá de sentir pena por sus amigas que se fueron, es miedo lo que siente. Nosotros hemos entrado como una amenaza para ella”, dijo Torres, quien este 22 de diciembre se presentará en ‘La choza náutica’ de Los Olivos.

Ante esto, la popular ‘Bombón’ reafirmó su malestar por el ingreso de la actriz.

“A mí me pareció injusto (su ingreso). A puertas de la final y eliminando a unas compañeritas, no me pareció. Yo sabía que tenían que ser eliminadas (Mayra y Natalia) pero no así”, dijo Soifer quien agregó que la popular ‘Sabrina’ “no baila”.