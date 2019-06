Cielo Torres le canta a mujeriegos en su videoclip ‘Loca’

La actriz y cantante Cielo Torres está consolidando su carrera artística y presentó el videoclip de su tema inédito ‘Loca’, que fue producido por el salsero venezolano Jonathan Moly. La recordada ‘Sabrina’ de ‘Ojitos hechiceros’ señaló que la historia de la canción está basada en su historia personal, porque le ha tocado más de un mujeriego en su vida.

“Esta canción es un tema inédito, no es cover, es difícil pero decidí apostar por algo nuevo, es algo que me ha pasado en la vida real. Quién no se ha cruzado con un mujeriego”, comentó Cielo que acotó que el video ya se puede ver en su canal de YouTube y espera que le abra las puertas de la ansiada internacionalización.

-Ahora estás incursionando en el género de la salsa y la competencia es fuerte…

A mí me gusta lo difícil, porque fácil sería hacer algo que todos hacen. Siento que Perú está visto más internacionalmente. Sé que no es fácil, las chicas (salseras) trabajan de amanecida pero es parte de lo que nos gusta.

-Vanessa Terkes denunció que fue víctima de violencia familiar por George Forsyth… ¿Has pasado por lo mismo?

Es un tema delicado, hace muchos años sí me tocó pasar esa situación. Muchas veces es difícil salir de eso, era más chiquita y recién estaba iniciando mi carrera. No denuncié porque estaba sola y trabajando, pero estas situaciones te hacen fuerte.(K.Cabrera)

Te dejamos el nuevo videoclip oficial de Cielo Torres – ‘Loca’ que se estrenó el Lunes 3 junio 2019