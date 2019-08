Cierran fronteras a abogado mañoso por tocamientos indebidos a Macarena Vélez

En una rápida reacción, el Poder Judicial ordenó impedimento de salida del país por 15 días para el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, tras ser denunciado por tocamientos indebidos por la modelo Macarena Vélez. La orden se dio después que el letrado intentó fugar a Ecuador desde el aeropuerto internacional Jorge Chávez.

La decisión fue dictada por el 46° Juzgado Penal a pedido del Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, a cargo de la fiscal Giannina Luna Gamarra. La solicitud se tramitó en una hora.

TREMENDO LIBIDINOSO

El hombre de leyes es investigado por la comisión del delito de violación de la libertad sexual, tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento en agravio de Vélez Montoya.

La determinación se tomó luego que el Ministerio Público anunció la apertura de investigación de oficio contra el letrado y solicitó que no se le deje abandonar territorio peruano por las denuncias en las que se encuentra involucrado.

INTENTÓ FUGAR

La noche del lunes, Bazán conversó con Magaly Medina. No tuvo mayores argumentos para defenderse. Y ayer, al promediar las 3:45 de la mañana, abandonó su departamento, según confirmaron los vecinos. Sus padres le ayudaron a sacar sus maletas.

Él iba a tomar un vuelo a las 6:30 de la mañana rumbo a Quito, Ecuador, en el aeropuerto internacional Jorge Chávez, pero lo perdió por no llegar a tiempo, aunque pasó el control de Migraciones. Hasta esa hora, no tenía impedimento de salida del país. Esa dependencia hizo las consultas respectivas, pero el abogado no tenía ninguna medida restrictiva.

DERECHO DE EMBARQUE

Ante el escándalo, Latam realizó las coordinaciones y obtuvo la misma respuesta. Horas después, la compañía señaló que el letrado tenía una reserva en el vuelo LA1448 con destino a Quito, pero no pudo viajar por su tardanza. Se esperaba que aborde el siguiente vuelo a las 12:35 p.m., pero no sucedió así. Entonces, la empresa dijo que se reservaban “el derecho de embarque de aquellos pasajeros que puedan perturbar la tranquilidad y adecuada operación de sus vuelos”.

Pese a ello, el acusado permaneció varias horas en la zona de embarque. Al mediodía no se sabía nada de él. En el aeropuerto corrió la versión que Bazán se había ido a su domicilio, pero la abogada de Macarena Vélez, Katty Cachay, dijo que él estaba aún en el primer terminal aéreo.

“Se sabe que está ahorita, al parecer, escondido en un baño del aeropuerto de la sala de embarque”, sostuvo.

Hasta el cierre de edición, no se sabe el paradero del letrado.

LO QUIEREN PRESO

El otro abogado de Vélez y dos víctimas más de Bazán, Yorry Warthon, fue hasta el Ministerio Público para pedir que la Fiscalía solicite la detención preliminar del abogado o su impedimento de salida del país.

En tanto, la letrada Katty Cachay, confirmó que están pidiendo la detención preliminar por 48 horas. “Queremos una prisión preventiva porque queda más claro que este señor quiere obstruir a la justicia de manera evidente”, explicó.

MINISTRA: ‘NO CALLEN’

En ese mismo sentido se pronunció la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, quien exhortó a que se haga justicia en este caso.

“Exigimos a la Fiscalía y al Poder Judicial adoptar las acciones urgentes para que denunciado por violación sexual no fugue del país. ¡La impunidad no debe prevalecer frente a hechos de violencia sexual!“, señaló.

Pidió a las otras víctimas no quedarse calladas y acercarse a su despacho.

La Defensoría del Pueblo, igualmente, se pronunció. “Exigimos a @Poder_Judicial_ ordenar la prisión preventiva e impedimento de salida del país del procesado por delitos de violencia sexual Adolfo Bazán, al transgredir reglas de comparecencia restringida y cometer presuntos nuevos delitos, como tocamientos indebidos”, destacó en su Twitter.

HAY CUARTA VÍCTIMA

Además de Vélez, otras dos mujeres lo acusan por violación e intento de violación. Una de ellas es Joshelin Trauco Díaz, quien aseguró que el hombre sí abusó de ella. Ahora incluso se habla que habría una cuarta víctima.

“No he dopado a nadie”

El abogado Adolfo Bazán se comunicó con Magaly Medina y dio su descargo. “Yo nunca he dopado a nadie, menos a la señorita (Macarena Vélez). La conocí simplemente unos minutos ahí. Nunca la vi que estaba ebria, porque yo también estaba en una situación similar. Eso no sucedió así y yo voy a responder a las autoridades correspondientes”, afirmó.