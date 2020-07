Cinco miembros de una familia mueren por la COVID-19 en solo 2 meses

Compartir Facebook

La tragedia llamó a la puerta de la familia Barrera en El Salvador, debido a que 11 hijos se enfermaron junto a sus padres de la COVID-19 y por culpa de la enfermedad perdieron a cinco miembros de la familia. Producto de ello, siete niños pequeños quedaron en la orfandad.

Sobre la triste historia que se encuentran viviendo diversos miembros de la familia, Rebeca Valle salió al frente a mencionar qué fue lo que ocurrió y cómo es que la enfermedad llegó a dejarles un dolor tan grande en el corazón por la pérdida de cinco personas.

«Eso no se puede explicar… es un dolor grande», Rebeca Valle, viuda de un Barrera, quien falleció por la COVID-19, junto con otros cuatro más.

Al ser consultada sobre si recibieron ayuda en el momento, Valle agregó que cuando estaban enfermos necesitaban que les dieran una mano, pero nadie lo hizo. «Ni una pastilla nos dieron».

EL GOBIERNO LES DIO LA ESPALDA

«Nadie nos quiso ayudar. Buscamos ayuda, pero solo estamos nosotros con Dios», lamentó la viuda, antes de narrar que los primeros en fallecer a causa de la enfermedad fueron los esposos Felix y Lucía Barrera 28 y 30 de mayo respectivamente.

Luego murió Jesús, uno de los hermanos mayores el 10 de junio. Apenas cuatro días más tarde, Joaquín Barrera tuvo el mismo destino. Finalmente, el pasado 19 de julio, Carlos falleció por la misma enfermedad.

«A mí me dio esa cuestión, pero a mí no me tomaron importancia. Yo lo único que hacía era tomar licuados de cebolla», comentó un miembro de la familia sobre su recuperación.

Siete pequeños quedaron huérfanos producto de esta historia y están expuestos al virus, debido a que varios miembros de la familia sospechan que están contagiados del nuevo coronavirus.

