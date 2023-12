¡Furiosa! Cint Gutiérrez molesta por no representar a Perú en Viña 2024 ¿Qué dijo?

Cint Gutiérrez hija del fallecido Tongo mostró su disconformidad por los resultados de las artistas que nos representarán en el Viña del Mar 2024.

Y es que la cantante aseguró que sus temas son superiores a las artistas elegidas, sin embargo, les deseó suerte en esta nueva etapa en sus vidas.

Cint Gutiérrez postuló recientemente para el Viña del Mar 2024 con la canción “Canto pa’ mi gente”.

Sin embargo, al parecer al jurado no le habría convencido del todo este tema y decidieron no considerarla para la edición 2024.

Esta decisión disgustó a la artista peruana quien no dudó en usar sus redes para expresar lo que pensaba, pese a ello seguirá con sus proyectos personales en la música.

“Mi tema ‘Canto pa mi gente’ era un mejor tema, igual, felicidades. Pero las cosas como son, gaaa”, escribió Cint Gutiérrez en sus historias de Instagram.

Cabe resaltar que las cantantes peruanas que fueron elegidas para representar al Perú son Lita Pezo con la canción “Luchadora”.}

Además, Ruby Palomino con el tema “Canción para un planeta triste”, quienes serán las encargadas de dejar a su país en alto.

Asimismo, hace algunos meses Cint había confesado sus ganas de ser parte del Viña del Mar 2024, sin embargo, esta vez no podrá cumplir una de sus metas.

Emocionada tras conocer a Jaime Bayly

Mediante redes sociales, la cantante dio a conocer su encuentro con el periodista, pues compartió una serie de imágenes donde se muestran ambos conociéndose.

Ella relató que tuvo que hacer su cola como los demás para que el escritor le firmara su libro y fue ahí donde la reconoció y le dio un fuerte abrazo.

“Se logró hasta las lágrimas…Parecía imposible poder acercarme a saludar a un viejo amigo de mi padre, al socio de conspiraciones humorísticas de mi padre… Jaime al verme inmediatamente sabía quién era lo cual me sorprendió”, escribió en su publicación.

Además, Cint se mostró muy feliz y emocionada con el encuentro, pues no dudó en revelar que el escritor le dijo unas tiernas palabras como lo haría un padre.

“No dudó en decirme cosas bonitas como esas que le dice un padre a su hija, en ese momento solo comencé a llorar y ya no pude decir mucho. Gracias Jaime ahora siento que gané un nuevo amigo y mi padre desde el cielo debe estar más que feliz”, agregó.

Tras su tierno encuentro con el amigo de su padre, la cantante dio declaraciones a un noticiero de Latina, donde reveló más detalles sobre su encuentro. Cint indicó que Bayly tuvo unas palabras muy conmovedoras con ella y que el mismo escritor le reveló que ya la conocía.

«Me conmovió mucho pues son palabras de una persona que ha sido muy significativa en la vida de mi padre. Él me vio, me saludó como si me conociera de siempre y escribió mi nombre. Él me dijo que me conocía», señaló.