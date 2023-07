Cint Gutiérrez tras su encuentro con Jaime Bayly: «Cuento contigo para mi videoclip»

Cint Gutiérrez, la hija de Tongo, comentó un poco acerca de su encuentro con Jaime Bayly en la Feria Internacional del Libro de Lima.

Tras la muerte del reconocido cantante Tongo, su hija Cint Gutiérrez es quien ha decidido continuar con su legado, pues ella sigue creciendo en su carrera musical. Cint ha creado sus propias versiones de las canciones de su padre transformándolas en otro género como lo hizo con ‘Sufre peruano, sufre’ y ‘La Pituca’. Sin embargo, uno de los cometidos que la hija de Tongo tenía es conocer a Jaime Bayly, quien fue un gran amigo de su padre en su juventud. Recordemos que el cantante incluso le compuso un tema al reconocido escritor y es así como se creó la canción ‘Jaime pa’ presidente’.

Para su suerte, este sábado Jaime Bayly estuvo firmando autógrafos en la Feria Internacional del Libro de Lima, por lo cual Cint Gutiérrez no dejó pasar la oportunidad de conocerlo.

Cint Gutiérrez se encuentra con Jaime Bayly

Mediante redes sociales, la cantante dio a conocer su encuentro con el periodista, pues compartió una serie de imágenes donde se muestran ambos conociéndose. Ella relató que tuvo que hacer su cola como los demás para que el escritor le firmara su libro y fue ahí donde la reconoció y le dio un fuerte abrazo.

“Se logró hasta las lágrimas…Parecía imposible poder acercarme a saludar a un viejo amigo de mi padre, al socio de conspiraciones humorísticas de mi padre… Jaime al verme inmediatamente sabia quién era lo cual me sorprendió”, escribió en su publicación.

Además, Cint se mostró muy feliz y emocionada con el encuentro, pues no dudó en revelar que el escritor le dijo unas tiernas palabras como lo haría un padre.

“No dudó en decirme cosas bonitas como esas que le dice un padre a su hija, en ese momento solo comencé a llorar y ya no pude decir mucho. Gracias Jaime ahora siento que gané un nuevo amigo y mi padre desde el cielo debe estar más que feliz”, agregó.

Le pidió estar en su videoclip

Tras su tierno encuentro con el amigo de su padre, la cantante dio declaraciones a un noticiero de Latina, donde reveló más detalles sobre su encuentro. Cint indicó que Bayly tuvo unas palabras muy conmovedoras con ella y que el mismo escritor le reveló que ya la conocía.

«Me conmovió mucho pues son palabras de una persona que ha sido muy significativa en la vida de mi padre. Él me vio, me saludó como si me conociera de siempre y escribió mi nombre. Él me dijo que me conocía», señaló.

La cantante aprovechó su aparición en televisión para hacerle un pedido al escritor, pues no dudó en expresar sus deseos de tener a Bayly en su próximo videoclip.

«Ahora yo creo que él podría encajar perfectamente en uno de mis videoclips y me gustaría que Jaime Bayly fuera parte de este proyecto. Cuento contigo para mi videoclip de ‘La pituca’ en quechua», expresó.