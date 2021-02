Ciro Maguiña es uno de los 487 vacunados con la dosis de Sinopharm

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Al igual que Martín Vizcarra Cornejo, la excanciller Elizabeth Astete y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, el vicedecano del Colegio Médico, Ciro Maguiña, figura dentro de la lista de 487 personas que recibieron las dosis de Sinopharm antes de tiempo.

Maguiña informó que había contraído la enfermedad, lo que despertó el temor de la comunidad médica. Sin embargo, días después logró recuperarse.

Mira también: ¡La envidia de todos! Estudiante asiste a clases online desde la playa

ARREMETIÓ CONTRA CUARENTENA

El vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, arremetió contra las nuevas medidas que dio el Gobierno de Francisco Sagasti para evitar el incremento de contagios de la COVID-19.

“Esta es una cuarentena chicha. Creo que no se da una verdadera restricción, lo hemos visto en los dos primeros días. Esto va a ir al fracaso (…) Hay que reajustar la táctica. Se tiene que innovar con cosas prioritarias e insisto en el interés en el nivel primario”, mencionó Ciro Maguiña.

“Estamos casi llegando a lo que llamamos un desastre nacional y eso significa tomar medidas radicales. Creo que las medidas tardías que ha tomado el gobierno, algunas son acertadas otras no y están pasando factura, estamos llegando al rebalse. Lo dicen los cuerpos médicos. Estamos en una situación de desastre nacional. (…) No hay oxígeno, el personal no puede trabajar ya rebalsó la capacidad operativa”, informó Maguiña.

Mira también: ¡De terror! Video viral muestra a ladrón venezolano burlándose de sus víctimas