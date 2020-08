Ciro Maguiña: “Quedarse en casa no evita contagios, no podemos imponer un modelo que ya fracasó”

Compartir Facebook

En una reciente entrevista a un medio local, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, aseguró que la inmovilización total de los domingos es una medida que «no ha funcionado»; además indicó que el gremio médico ha entregado un documento con 15 propuestas para combatir la COVID-19, donde incluyen un enfoque integral comunitario y el uso de telemedicina para llegar a las poblaciones más alejadas.

“Estoy realmente preocupado por el crecimiento que no se ha controlado. Hay medidas interesantes pero hay que aprender de la historia: ¿funcionó la medida de inmovilización de los domingos? Yo creo que no (…) La medida de los domingos hay que evaluarla con pinzas. La gran lección que tenemos que sacar es que la cuarentena chicha no ha funcionado. No podemos aplicar medidas totales, cada región, cada distrito es diferente. No podemos imponer un modelo que ya fracasó en las ultimas semanas”, opinó en una entrevista a un medio local.

El experto agregó que el toque de queda total los domingos no evitaría los contagios dentro de la casa, aseguró que debería apostarse por la implementación de cercos epidemiológicos en los que se apliquen pruebas moleculares. Destacó que esta estrategia ya la están usando algunos gobiernos locales, pero que hace falta extenderla a todo el país.

“Los cercos epidemiológicos con las pruebas moleculares, es ir en casa en casa, de manera mejor en los lugares donde están colapsados. Estamos en otro escenario, la lección que da que la cuarentena chicha no funcionó. Cada región y distrito tiene que hacerlo de manera diferente”, manifestó.

Durante la entrevista, Maguiña indicó que el gremio médico ha entregado un documento con 15 propuestas para combatir la pandemia, donde incluyen un enfoque integral comunitario y el uso de telemedicina para llegar a las poblaciones más alejadas.

“En nuestro pliego hemos planteado, sobre todo, que se use la telemedicina, porque faltan especialistas en las zonas más alejadas del país. Muchos médicos pueden hacerlo y así salvar vidas de forma rápida y gratuita. Tenemos que reforzar el enfoque integral en centros y postas, no es solo la vacuna, hay que reforzar de manera integral y sostenida”, aseveró.

