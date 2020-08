Ciro Maguiña sobre dióxido de cloro para COVID-19: «Si lo recomiendan podrían afrontar responsabilidad penal»

Compartir Facebook

Durante una entrevista a un dominical, el vicedecano del Colegio Médico del Perú, Ciro Maguiña, reiteró su posición sobre el consumo del dióxido de cloro como una medicina para curar la COVID-19. Agregó que las personas que recomiendan el uso de este compuesto químico podrían afrontar responsabilidad penal por eventuales decesos.

“No hay base científica, peor todavía es un riesgo tremendo; o sea, cómo puede atreverse una persona sin los estudios que demuestren el uso oral o enteral para tener la base científica. Lo he visto y me parece una barbaridad, el Colegio Médico va a intervenir, estamos para proteger vidas, no para causar daño”, dijo al dominical.

El especialista también se pronunció en contra de la automedicación y dijo que, actualmente, se está consumiendo fármacos para hacer frente a la enfermedad sin ninguna supervisión médica, lo cual podría terminar en la muerte del paciente.

“No hay ninguna medicina en el mundo que prevenga la COVID-19, por eso la automedicación la condenamos en antibióticos en warfarina, prednisona, en antiparasitarios, eso no funciona”, explicó el vicedecano del CMP.

Asimismo dijo que el Colegio Médico del Perú sigue la posición de la DIGEMID respecto de que el dióxido de cloro es un blanqueador y no tiene ningún efecto contra el coronavirus y que, por el contrario, podría causar un daño a las personas que lo ingieran.

Maguiña resaltó la importancia de la relación entre médico y paciente, pues sostuvo que, si bien para esta enfermedad no hay una cura, el médico puede tratar con un seguimiento al paciente recomendando diversas medicinas que logren estabilizarlo y la ayuden en su evolución.

