¡Sin pelos en la lengua! El reconocido doctor usó un filtro que era bastante similar a la apariencia del ex chico reality y se burló.

El cirujano Erick Piskulich arremetió contra el ‘hombre roca’ por los consejos de nutrición hacia sus pacientes. El doctor se pronunció en sus redes sociales para burlarse de dichos consejos.

Esto se dió a conocer a través de la cuenta de Instarándula, donde publicó varios videos donde se ve al especialista en salud usando un filtro que reflejaba una apariencia igual a la de Sebastián, e incluso se puso a armar una torre de vasos haciendo alusión a lo que hacía en los reality.

“Obvio, carbohidratos de noche engordan, o sea si y no. Pero si haces ejercicio… Espera, mis vasitos. Si haces ejercicio, no engordas, si no haces ejercicio, no engordas, si no hacer ejercicio, se convierte en grasa… oe mi campana”, expresó en tono burlón.

NICOLA PORCELLA DEDICA EMOTIVAS PALABRAS A SU EX PAREJA

Tras su celebración por el triunfo de su equipo ‘Guerreros México’, no descuida a sus seres queridos ni a sus amigos y en esta oportunidad no se hizo ajeno al cumpleaños de la mamá de su pequeño.

El chico reality se pronunció en su red social para escribirle unas tiernas palabras a Francesca Lazo con quien tiene una buena relación por su hijo: “Feliz día a una gran mamá y sobre todo gran persona. Eres una increíble mamá y te mereces lo mejor del mundo, Adri no pudo tener mejor mamá que tú. Somos una familia diferente como siempre decimos pero al fin de todo una gran familia”, expresó en su publicación.

