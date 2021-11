Ciudadano chino tras las rejas por compartir “meme insultante” para la policía

Compartir Facebook

Ciudadano de China fue detenido por el hecho de que a la policía no le agradó el meme que hizo, por lo que debió pasar 9 días tras las rejas.

Un hombre identificado con el apellido Li formaba una parte de un conjunto de WeChat, algo afín a WhatsApp, en el que participaron trescientos treinta miembros. Li decidió compartir un meme sobre la situación que ocurrió en China a lo largo de la contingencia del covid-19, cuando el gobierno y los servicios de seguridad pública intervinieron de manera directa en estas limitaciones.

El meme

En la imagen se puede ver a un cánido con visera de policía manteniendo un cartel con una fotografía del cánido y señalando con un dedo. No obstante, a alguien no le agradó este chiste y decidió acusarlo, mas no con su mamá, sino más bien directo con los oficiales de la urbe de Qingtongxia, en la zona de Ningxia, quienes fueron alertados de un sujeto que estaba “insultando la imagen de la policía».

Tras la investigación y también identificación del «delincuente», hallaron a Li, quien fue llevado a la comisaría para ser interrogado sobre sus acciones. Allá confesó su insulto a las autoridades.

La policía afirmó que Li era un delito grave por «provocar riñas y crear problemas», por lo que impuso 9 días de detención como castigo. Si bien afirmó que solo compartió, no lo hizo, por lo que las autoridades están estudiando en qué están implicadas otras personas.

China es uno de los países donde las medidas para combatir el COVID-19 son muy estrictas, incluyendo limitaciones de viaje, cierres veloces y pruebas masivas, lo que contrasta con otros países asiáticos que aprenden a convivir con el virus después de incorporar vacunas masivas. No es sorprendente que muchos chinos se quejen de las medidas impuestas, incluyendo el insulto claramente a las autoridades.

