Ciudadanos salen a marchar en contra de los ‘Peajes de la corrupción’

Ni un paso, atrás. Miles de transportistas y vecinos salieron ayer a las calles en los distritos de Puente Piedra y Lurín, para exigir a las autoridades, la nulidad del cobro de los peajes, cuyos contratos fueron firmados con empresas brasileñas, OAS y Odebrecht, ambas investigadas por corrupción.

En Puente Piedra

Desde tempranas horas de ayer, manifestantes tomaron la carretera a la altura del kilómetro 25 de la Panamericana Norte en Puente Piedra. La gerente municipal de esa comuna, Fanny Flores, informó que lo que solicitan a comuna limeña, es suspender el cobro de peajes. “No estamos de acuerdo que el peaje esté aquí, no se han hecho las obras correspondientes al peaje. No existen los retornos, los semáforos no funcionan, las vías alternas que necesita el distrito no existen, tampoco las han trabajado”, señaló.

En Lurín

A la misma hora pero en el distrito de Lurín, ocurría lo mismo. Los pobladores se concentraron en la comuna distrital, marchando luego hasta la garita de peaje de San Pedro. En ambos casos agentes policiales tuvieron que actuar con energía para controlar la situación y reordenar el tránsito vehicular.

El dato

Al cierre de edición, el alcalde metropolitano Jorge Muñoz, evaluaba el tema de los peajes, en sesión extraordinaria del Consejo.