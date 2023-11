¿Se fueron a los golpes? Clara Chía habría agredido a Shakira durante una discusión

Clara Chía y Shakira habría vivido un tenso momento que por poco y se va a las manos debido a una discusión que se dio entre ambas mujeres delante de los hijos de la colombiana.

Según se reportó en el canal de YouTube ‘Chisme No Like’, el hecho tuvo lugar cuando la barranquillera celebraba el último cumpleaños de uno de sus hijos en Barcelona.

¿A los golpes?

De acuerdo al testimonio de una periodista llamada Adri Toval al programa de YouTube Chisme No Like, la profesional reveló que Shakira y Clara Chía por poco y se van a los pelos luego de una tensa conversación.

“Presuntamente ellas tuvieron una discusión en la casa de Shakira en Barcelona, en el último cumpleaños que los niños pasaron antes de mudarse a Miami”, dijo la periodista.

La periodista, valorada por los presentadores de Chisme No Like como “la experta número uno en temas de Shakira, Piqué y Clara Chía”, no especificó cuál fue la fiesta, pero existe la posibilidad de que tuviera lugar durante el cumpleaños número 8 de Sasha Piqué.

Lo cierto es que, según relató Adri Toval, el encuentro encendió chispas entre ambas y de no ser por la intervención de Tonino, el hermano de la cantante, las cosas habrían escalado a mayores:

“Shakira ve a Clara pasearse por su casa y claro, tuvo una actitud normal. Se molestó por ver a la amante en su casa con aires de superioridad. Me cuentan que ellas tuvieron una discusión, pero Clara Chia intentó agredir a Shakira físicamente y fue Tonino el que intervino en la discusión”, dijo.

Adicionalmente, la comunicadora reportó que la catalana le hizo duros señalamientos a Shakira, echando en cara que ahora era ella la pareja de Piqué:

“Me cuentan fuentes del entorno cercano de Shakira que Clara Chia le gritaba ‘vieja, ahora tengo a Piqué de mi lado’. Esas son las palabras tal cual me lo describen”, acotó.

Gerard Piqué revela detalles de su separación

Gerard Piqué finalmente habló sobre todas las críticas que recibió pro su polémica separación con Shakira y es que el ex pelotero dejó en claro que por su salud mental no quiso revelar en su momento los motivos y razones que lo llevaron a finalizar su relación de 12 años con la artista.

«Si hubiera dado importancia a todo lo que se decía de mí, estaría encerrado en mi piso o me hubiera tirado de un sexto piso. La única manera de salir vivo de todo esto es no dar importancia a nada», explicó.

Asimismo, dejó en claro que hasta la actualidad no contará la verdad de cómo se dio su separación ya que lo prefiere guardar para su privacidad y así no levantar más especulaciones en su contra.

«La gente no sabe ni un 10% de lo que ha pasado y no quiero que salga, porque es privado y es mío… muchos se basan en informaciones que en su gran mayoría no son reales», acotó.