Clara Seminara se va a España en busca de un mejor futuro

Tras la emisión de ‘El valor de la verdad’ de Enrique Espejos donde desmiente que le metió la mano, Clara Seminara se mantuvo firme en su denuncia contra el imitador por tocamientos indebidos y reveló que se le han cerrado varias puertas de trabajo, por ello decidió viajar a España en busca de un mejor futuro.

“Voy a continuar con mi denuncia. Viajo a España para desligarme un poco del tema, que quede claro que no lo hice ni por dinero ni por trabajo, solo conté mi verdad”, afirmó Clara.

-¿Se te han cerrado puertas de trabajo?

Sí. He visto a mis compañeros apoyándolo, personas que consideraba mis amigos, como el señor ‘Felpudini’ (Rodolfo Carrión), lo veo mintiendo, no creo que una persona de su edad necesite mentir. Por eso he decidido irme, tengo doble nacionalidad y puedo trabajar en Europa, voy a empezar de cero.

-¿Te vas con un sinsabor de tu país?

Sí, pero con la esperanza de que las cosas cambien y a todas las personas que apoyan ciegamente al agresor algún día se den cuenta que está mal y es un delito, no justifiquen un delito. No denuncie por plata o trabajo, ahora lo demuestro yéndome. Decían que quería estar en ‘El valor de la verdad’ y se dan cuenta que quien estuvo fue mi agresor no sé si por plata o por limpiar su imagen.

“RECIBÍ AMENAZAS DE MUERTE”

A través de su cuenta de Instagram, Clara contó que los amigos de ‘Yuca’ la amenazaron con hacerle daño. “No es fácil dejar todo por lo que trabajaste pero es lo que me toca y aunque me critiquen y hasta amenacen de muerte amigos del agresor yo sigo en pie”, escribió.(J.Aspilcueta)