Clara Seminara muestra pruebas: “‘Yuca me da asco”

Por: Juana Aspilcueta

La actriz cómica Clara Seminara salió al frente luego que el comediante Enrique Espejo, mejor conocido como ‘Yuca’, anunciara una demanda contra ella por el presunto delito de difamación e injuria, después que lo denunciara por tocamientos indebidos.

En coversación con Karibeña desde España, Clara se mostró fastidiada y sacó a la luz una conversación que tuvo con una integrante del ‘Wasap de JB’, quien corrobora que el imitador le metió la mano.

“¿No saben que te metió el palmazo en el poto? Yo le dije a Karin (Marengo – esposa de Jorge Benavides) que es irrespetuoso y por eso no le hablaba”, se puede leer en la captura de pantalla que nos envió Clara desde España y reveló que tiene más pruebas contra ‘Yuca’.

“Eso demuestra que solo quieren proteger su trabajo para que no les pase lo mismo que a mí (fue despedida). Cada quien en su conciencia sabe la verdad”, agregó.

FIRME EN SU DENUNCIA

La actriz cómica dejó en claro que no se retracta sobre su acusación contra ‘Yuca’ y aseguró que no siente miedo. “¿Miedo? Le tengo asco, es muy sin vergüenza. Él sabe que me toco”, apuntó.

Clara manifestó que si tiene que volver a Perú para tener un careó con el integrante de ‘El Wasap de JB’ lo va a hacer y afirmó que ‘Yuca’ siempre se victimizó. “Lo que no entiendo es porque después de un mes se le antoja demandarme. A mí se me juzgó por denunciar después de meses, ¿a él lo van a aplaudir? (…) lejos de ganar dinero como dicen yo solo he gastado, queda claro quien busca dinero”, aseveró.

Finalmente, Seminara comentó que el karma existe y que el tiempo se encargara. Además, exhortó a las mujeres a denunciar cualquier tipo de maltrato. “Todo da vueltas. Algún día las cosas cambiarán en el Perú y que no nos quedemos calladas sirve. Así tengamos que pasar por todo (los ataques) lo que yo pase”, indicó.