La modelo espera que ambas actrices acepten declarar como testigos en el juicio contra “Yuca” quien fue acusado de tocamientos indebidos.

La actriz cómica aprovechó semana santa en orar y espera que Fátima Segovia y Dayanita declaren en el juicio contra Enrique Espejo, quien fue denunciado en el 2019.

“Tanto como Fatima Segovia Y Dayana han sido notificadas por el juzgado que lleva el proceso, pero no se presentaron, volverán nuevamente a ser citadas. En esta semana santa voy a rezar para que puedan cambiar de opinión y decidan declarar como testigos en mi juicio contra el señor Espejo. Fátima me tiene bloqueada porque en su momento le reclamé cuando salió a mentir y le pedí que diga la verdad”

Acotó que se siente decepcionada de La Chuecona y que la bloqueo de sus redes sociales.

“Pensé que éramos amigas y me bloqueo. Pensé que todos eran mis amigos pero me dieron la espalda sabiendo la verdad pues lo vieron con sus propios ojos”

AHÍ NO TENGO AMIGOS

Clara Seminara afirmó que el tiempo le da la razón, tras conocer la incomodidad que vivió “La Chuecona”, cuando un muñeco la rozaba durante las grabaciones del programa “JB en ATV”.

Indicó que Jorge Benavides no es una persona capaz de ponerse de lado de su elenco para solucionar este tipo de hechos.

“El tiempo me ha dado la razón, era de esperarse de que en cualquier momento pasaría algo así. No me alegro, pero sí me da pena porque me pongo en los zapatos de Fátima, aunque ella me dio la espalda en su momento, cuando pensé que era mi amiga. No le deseo el mal a nadie”

