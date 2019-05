La actriz cómica Clara Seminara confesó a diario Karibeña que desde hace tres semanas tenía escrito el extenso mensaje que ayer publicó en su cuenta oficial de Instagram y que causó revuelo tras denunciar públicamente por tocamientos indebidos al popular personaje de ‘El Wasap de JB’, Enrique Espejo, mejor conocido como ‘Yuca’.

“… El día 25 de octubre del 2018, Enrique Espejo, más conocido como “Yuca”, ABUSANDO de la confianza que había como compañeros de trabajo, se propasó conmigo, me tocó indebidamente. ¿En cristiano? ME METIÓ LA MANO. Esto ocurrió delante de mis demás compañeros, en el patio del canal, antes de una grabación y mi respuesta, como era de esperarse: dos cachetadas, algunos gritos y seguramente insultos…”, es parte del escrito de la actriz que se hizo popular por su imitación de Maricarmen Marín.

Dice que le tomó tiempo armarse de valor y contar lo que vivió en el programa de Latina, el cual le costó que no le renovarán contrato sin ninguna explicación de sus jefes: Jorge Benavides y esposa. “Todo lo que he publicado es la verdad y tengo cómo demostrarlo con los mensajes que me hizo la esposa de Jorge, donde reconoce la falta pero defiende a este señor y dice ‘pero si ya te pidió disculpas, además ustedes estaban jugando de manos’. El lugar donde sucedieron los hechos tiene cámaras pero dudo mucho que el canal me los dé como prueba”, aseveró Clara.

-¿Jorge Benavides estaba ahí cuando sucedió?

Él estaba ahí, todos estábamos esperando para grabar un sketch. A penas pasó el incidente, Jorge aparece y le dije lo que había pasado, sólo le dice ‘pide disculpas’, yo estaba desesperada. Cuando hubo la conversación entre Jorge, su esposa, Enrique Espejo y yo realmente sentí que lo apoyaron a él.

-¿Y ‘Yuca’ te pidió disculpas?

Me dijo ‘disculpa y agradece que no te devuelvo las cachetadas’. Estaba indignad, asqueada, no paraba de llorar esa semana.

-¿Qué paso después de tu reclamo?

Me comenzaron a quitar participación en el programa, yo no entendía, y en diciembre se acerca una persona de producción y me dice que ya no iban a renovar conmigo.

-Esto es muy delicado… ¿Vas a denunciar por la vía legal?

Hoy (ayer) tengo una reunión con mi abogado más tarde, no sabía que era delito lo que hizo.

-¿Hay más denuncias sobre ‘Yuca’ de este tipo?

No me consta la verdad, se escucha muchas cosas, pero no sé.

SE HACE EL LOCO

Buscamos comunicarnos vía telefónica con Enrique Espejo más conocido como ‘Yuca’, con quien teníamos pactada una entrevista para el día viernes, la reacción del actor cómico fue a la defensiva, cuando solo buscábamos su versión de los hechos.

“La verdad es que me sorprende porque desconozco de lo que me están hablando, honestamente desconozco y ahorita estoy grabando, estoy leyendo un libreto. Perdóname pero habíamos quedado en una entrevista para el viernes si se trata de otras cosas yo me mantengo al margen y queda anulada la entrevista, si usted me va a preguntar cosas que no sé de qué me habla y discúlpeme pero estoy trabajando”, reaccionó el humorista de ‘El Wasap de JB’.

PIDEN QUE BOTE A ‘YUCA’

A los pocos minutos de haberse conocido esta fuerte denuncia, Jorge Benavides, productor de ‘El Wasap de JB’, solo atinó a publicar en sus redes sociales un adelanto de su próximo programa. Le están lloviendo criticas en las redes y piden la salida de Enrique Espejo del programa de Latina.

“Te admiraba. Cómo pudiste apañar a Yuca”, “Somos tus fans y te exigimos una explicación”, “Jorge Benavides te pasaste, por qué hiciste eso”, “Queremos a Yuca fuera de ‘El Wasap de jb’”, son algunos de los comentarios que viene recibiendo el actor.