Clases virtuales arrancan hoy

Llegó el día. Miles de docentes de todo el país, iniciarán sus clases virtuales desde hoy, a través de la estrategia del Ministerio de Educación denominada Aprende en Casa. Ello, contemplan la radio, televisión y el internet para llegar hasta los estudiantes en sus casas, ante la emergencia por el coronavirus.

Internet

“Los docentes, han recibido capacitación con videos instructivos, charlas virtuales, para que puedan orientar a sus estudiantes durante este periodo de emergencia. Los docentes que tienen en su mayoría alumnos con acceso internet, tienen que monitorear que todos estén ingresando al aula virtual a diario y desarrollando las actividades, para eso cada profesor y estudiante ya tienen sus usuarios”, detalló el director regional de Educación, Donato Freddy Santiváñez.

Radio y Tv

Mientras que los estudiantes que no tengan acceso a internet, principalmente en las zonas rurales, recibirán las clases a través de la radio y la televisión. “Para los niños que tampoco tengan televisión o radio, ya se viene coordinando con los presidentes comunales, para que puedan difundir las clases con los parlantes comunitarios”, explicó el funcionario. La gran mayoría de instituciones ha proporcionado los números telefónicos de los docentes para que los padres estén en contacto.

Cursos y horarios

Las materias se impartirán desde las 9:00 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde en horarios diferentes para cada nivel y grado.

1- Radio. Será emitido a través de Radio Nacional. Las sesiones de aprendizaje serán los lunes, miércoles y viernes.

*Los lunes está destinado para el curso de Comunicación en primaria y secundaria 9:00 a.m. a 9:30 a.m. (1° y 2° año de secundaria), en horario de 9:30 a 10:00 a.m. (3°, 4° y 5° año de secundaria).

*Para inicial será de 10:00 a 10:15 a.m. (tema: aprendamos a cuidarnos del coronavirus).

*Para Educación Básica Especial (EBE), será el horario de 11:00 a.m. a 12:00 m.

*Para primaria es en horario de la tarde 3:00 a 3:30 p.m. (1° y 2°); de 3:30 a 4:00 p.m. (3° y 4°); y de 4:00 a 4:30 (5° y 6°).

*En educación Básica Alternativa (EBA), es de los horarios 4:30 a 5:00 p.m. (1° grado inicial), y 5:00 a 5:30 p.m. (2° grado inicial).

Los días miércoles se manejará los mismos horarios para cada nivel, pero con la materia de Matemáticas.

2- Televisión. A diferencia de radio las sesiones virtuales por este medio será todos los días con 30 minutos de clases, a través del canal del Estado (Tv Perú), siendo para el nivel inicial (10:00 a.m.), primaria (10:30 a.m.) y secundaria (2:00 p.m.). “Tenemos especialistas que fueron capacitados para realizar el monitoreo del cumplimiento de las clases, los padres deben estar con sus hijos pequeños para guiarlos”, dijo, la directora de la Ugel Huancayo Reyna Girón.

Acceso gratuito

Tras el anuncio del Ministerio de Educación, las empresas Bitel, Claro, Entel y Movistar, ofrecen acceso sin consumo de datos a la web www.aprendoencasa.pe. Esta plataforma permitirá que millones de escolares sigan formándose desde sus casas con un acceso garantizado a esta web de educación a distancia no solo desde una conexión a internet fija, sino a través de los celulares bajo el concepto de “Zero Rating” o tarifa cero. Es decir, si alguien ingresa a través de su celular a contenidos que estarán alojados dentro de la página web del Minedu, sus datos no serán consumidos.

El dato

La clase dictada en la primera semana, será sobre el coronavirus, para que los estudiantes tengan en claro cómo prevenir esta enfermedad, y saber por qué, deben seguir en sus viviendas