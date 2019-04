Claudia Meza: Ex Miss acusó a Faruk Guillén de violación

La ex Miss Trujillo Claudia Meza se sentó en el polémico sillón rojo de ‘El valor de la verdad’ donde reiteró haber sido drogada en la llamada ‘Fiesta del terror’ y que esto fue ‘aprovechado’ por Faruk Guillén, quien la agredió sexualmente.

“Yo estaba en la cama con los ojos cerrados y él estaba a mi lado y en un momento me dijo ‘abre los ojos, no creo que hayas visto algo más grande que esto’. Cuando los abro él estaba desnudo cogiéndose su miembro y masturbándose. Yo quería pararme de la cama pero no podía, me sentía débil. No podía gritar ni hablar”, manifestó.

Luego de esto Beto Ortíz le preguntó: “¿Agarró tu mano Faruk para masturbarse?”, a lo que ella contestó que sí.

“Yo no podía reaccionar por el efecto de las drogas y por el miedo que tenía en ese momento”, aseguró.

Debido a esto, Claudia aseguró que seguirá hasta el final con el proceso legal que le interpuso a Faruk, ya que su objetivo es verlo preso. “A veces tengo crisis emocionales, pero no voy a parar hasta verlo a Faruk en la cárcel”, afirmó.

“NICOLA NO ES BUENA PERSONA”

Asimismo, la ex Miss Trujillo reconoció que si asistió a esta fiesta fue porque sentía atracción por Nicola Porcella, pero negó haber estado enamorada de él. “Físicamente si me gusta, pero como persona no, no es una buena persona. ¿Si estoy templada de él? No, no hay forma”, aseveró.

Según Claudia, una de las cosas que más le dolió del ex chico reality es que la lleve a la fiesta solo para presentársela a Faruk. “Me siento como un objeto que me ofrece y me quiere dar a su amigo. Así me he sentido desde ese día, usada. Me puso en bandeja a su amigo”, mencionó.

Meza además reveló que Nicola Porcella tuvo relaciones sexuales durante la ‘fiesta del terror’. “Me consta porque lo escuché y no solo yo, sino varias personas. Incluso algunos estaban grabando la puerta de donde se escuchaban los sonidos. Luego yo le pregunté a la chica con quien estaba y ella me dijo que si había pasado algo entre ellos”, aseguró.

POLY RESPALDA A CLAUDIA

Por su parte, Paula Ávila, no se quedó callada sobre la participación de Claudia Meza en el programa de Beto Ortiz y no dudó en respalda a la reina de belleza. “Bueno si Nicola y yo estuvimos en ‘El valor de la verdad’, ¿por qué no puede estar Claudia?. Cuando se empiezan hablar cosas y uno necesita defenderse creo que ‘El valor de la verdad’ es un programa que tiene un polígrafo de por medio, tiene buen rating, tiene a Beto que es un buen entrevistador y si lo eligió que bueno”, acotó.

Finalmente, la argentina manifestó que seguirá hasta el final con el proceso legal que interpuso por haber sido drogada en la misma fiesta que Claudia Meza. “Yo voy a seguir hasta que se cierre el caso, yo ya hice la denuncia y no me voy a echar atrás sí que nada veremos qué pasa”, comentó.