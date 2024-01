«Él es mi familia», Claudia Portocarrero le responde a esposa de Dilbert Aguilar

Claudia Portocarrero salió al frente para responder a las recientes declaraciones de la esposa de Dilbert Aguilar quien al parecer estaría incómoda con la popular «Ñañita».

Como se sabe la salud de el artista se había visto perjudicada hace algunos días por una neumonía severa debido a esto Claudia se preocupó por la salud de su expareja, sin embargo, esto habría fastidiado a Jhazmín Gutarra, actual pareja del músico.

No se quedó callada

Claudia Portocarrero se había mostrado muy preocupada por la salud de su expareja Dilbert Aguilar quien hace algunos días se conoció que había estado en unidad de cuidados intensivos a causa de una neumonía severa.

Es por ello que Claudia decidió saber más sobre el estado de Dilbert, sin embargo, nunca tuvo respuesta de parte de la pareja del artista.

Es por ello que Jhazmin afirmo que no le debe ningún tipo de explicación a Claudia ya que solamente se debe a sus familiares y a su círculo más cercano.

Ante estas palabras la ‘Ñañita’ no dudó en exponer su postura pues como se sabe compartió largos años al lado de Dilbert Aguilar.

«Yo tuve una comunicación con ella y está un poco fastidiada incómoda por toda la información que había salido en los medios y porque se ha hecho público», dijo Claudia.

Lo considera de la familia

Además, consideró que ella es parte de la familia de Dilbert por lo que al menos quería saber que se encontraba estable, sin embargo, no tuvo ni una respuesta por parte de Gutarra haciendo su preocupación más intensa.

«No está molesta pero es incómoda y yo le dije que no tengo nada que ver porque yo me enfoco en Dilbert, no en la prensa, él es mi familia», aseveró la ex bailarina.

Incluso, recordó que compartió más de 18 años de su vida con el músico por lo que a pesar de ya no tener un vínculo amoroso lo considera como parte de su círculo más cercano.

No obstante, la relación entre Claudia y Jhazmín no ha sido de todo cercana ya que ambas se encuentran enfrentadas pese a ello la pareja de el artista afirmó que no tiene nada en contra de ella y que espera que su esposo solucione el tema.

¿Qué dijo Jhazmín Gutarra?

Jhazmin Gutarra esposa de Dilbert Aguilar declaró para un medio local la actual situación de su esposo quien hace algunos días estuvo grave sin embargo se mostró molesta por los falsos diagnósticos que los medios de comunicación habían difundido.

Gutarra aseveró que solo es ella quien debe informar sobre el estado de salud de su esposo y desmintió que haya presentado un cuadro de fibrosis pulmonar como se indicó inicialmente.

La actual pareja del compositor afirmó que él ingresó al establecimiento de salud por una infección tras presentar una neumonía severa que felizmente fue controlada a tiempo.

Sin embargo, Jhazmín no fue ajena al tema de Claudia Portocarrero quien afirmó que no sabía nada del estado de salud de su ex pareja y que tampoco le respondían las llamadas.

«He respetado la relación de amistad que pueda tener mi esposo con ella no sé qué decirte… Claro, si no le contesté fue porque justamente estoy en ajetreos pero decir cosas así fuera de contexto está por demás», dijo inicialmente.

Además, dejó en claro que Claudia no tiene derecho de saber sobre la vida de Dilbert ya que artista tiene una esposa y una familia quienes velan por su bienestar.

«Tengo pruebas de los mensajes, que sin derecho alguno, porque no tiene derecho de saber de mi esposo», agregó.