Claudia Ramírez contó susto al dar a luz: “El bebé venía con el cordón enrollado en el cuello”

Tremendo susto. La modelo colombiana, Claudia Ramírez, contó lo complicado que fue dar a luz a su bebé, ya que ella se estaba preparando para un parto natural, pero la tuvieron que intervenir de emergencia.

En redes sociales, la ex “chica reality”, relató que vivió un susto antes de tener a su pequeño, pues en su chequeo la doctora le dijo que el bebé tiene el cordón enrollado en el cuello por lo que debía nacer de una vez vía cesárea.

“Yo fui a la revisión y la doctora me dijo: No, Claudia, vos ya vas para cesárea de una vez, mejor te quedas. El bebé venía con el cordoncito enrollado en el cuello, entonces me tuvieron que hacer cesárea. Yo me quería preparar para parto natural”, indicó Claudia Ramírez.

A pesar del susto que vivió a poco de tener a su bebé, la modelo colombiana indicó que afortunadamente todo salió bien, aunque ella no se sentía preparada para nada.

“Fue un susto horrible porque no iba preparada para nada, yo iba a una cita médica y en la cita médica me dijeron de una vez. (…) Lo más importante es confiar en Dios y estar de la mano de él. Las cosas salieron bien”, finalizó Claudia.

