Claudia Ramírez es la culpable por separación de Terkes y Forsyth

Según las declaraciones que brindó Clementina Carrasco, abogada de Vanessa Terkes, tras la denuncia que entabló la actriz por violencia familiar contra George Forsyth, Claudia Ramírez sería la manzana de la discordia de este lío matrimonial que ha generado gran escándalo en la política y la farándula. La defensa de la actriz conversó con Karibeña y considera que la modelo colombiana y ex pareja del popular ‘Ken’, debería de hacer un mea culpa, por haber comentado públicamente que el actual alcalde de La Victoria le escribió el mismo día de su matrimonio civil.

“Si esa publicación salió (cuando Claudia contó que George le escribió el día de su matrimonio con Vanessa) fue porque ella lo soltó, yo pienso que la señorita Claudia debería de hacer un mea culpa, porque tal vez no fue su intención, pero ha ocasionado un problema conyugal, porque si eso fue cierto, debería de haberse quedado callada por respeto a un matrimonio”, mencionó la abogada vía telefónica.

Al ser consultada, si considera que la intensión de Claudia fue generar problemas en el matrimonio Forsyth Terkes, la letrada respondió: “Habrá que preguntarle a la señorita, hay situaciones que solo la persona que las ha provocado tendría que dar una explicación, una razón”.

NO TEME DEMANDA DE COLOCHA

En comunicación con este medio, Claudia confesó que pone las manos al fuego por su expareja, pues para ella no es un hombre violento y pidió que no la involucren en este lío matrimonial. Incluso, ha deslizado que no le temblará la mano en iniciar una demanda por calumnia y difamación contra Vanessa, si la sigue dejando como la tercera en discordia.

“Es su derecho de la señora el querer entablar una demanda, es su sentir, es su querer, de ahí a que realmente exista el sustento y el amparo legal eso es otra cosa. Las personas pueden querer, desear, hablar porque hay esa libertad, pero de ahí a un sustento y amparo, es otra cosa”, respondió la abogada.

USARÁN ANTECEDESTES DE FORSYTH EN DEFENSA

Clementina Carrasco, añadió que las acusaciones que realizó la modelo y cantante Stephanie Valenzuela en 2016, cuando era pareja del exarquero de Alianza Lima, donde lo acusó de violento, servirían como antecedentes para el caso que lleva Vanessa contra su aún esposo.

“Estamos hablando de un patrón de conducta. Las acusaciones de la señorita Valenzuela son antecedentes que van a ratificar de alguna manera las denuncias interpuestas por la señora Terkes y que están siendo ratificadas por esta señorita, puesto que fue sometida al mismo patrón de conducta de violencia”, acotó.

CON DESCANSO MÉDICO

De otro lado, contó que la llamada ex ‘Primera dama de La Victoria’, se encuentra indignada tras el respaldo que ha recibido su aún esposo de algunas figuras del espectáculo.

“En este momento, por recomendación médica, ella está descansando porque siente mucha indignación por muchas expresiones infelices de algunas personas que se solidarizan a toda luz y de manera abierta con la parte agresora. Le he dicho a Vanessa que preferible trate de descansar, que ella lo necesita porque son muchos días que ha venido viviendo situaciones que la han devastado”, comentó la letrada.

“YO PASÉ LO MISMO QUE VANESSA”

Stephanie Valenzuela no se quedó callada ante la denuncia de Vanessa Terkes contra su ex pareja George Forsyth y no dudó en solidarizarse con la actriz. Asegura que ella sufrió lo mismo cuando estuvo con el exfutbolista.

-Se dice que George Forsyth era manipulador…

No quiero hablar de él porque ya lo enterré hace muchos años, y para mi él está muerto, pero apoyo totalmente a Vanessa. He vivido todo lo que ella ha vivido en carne propia y nadie me hizo más daño que él, sé lo que ella está pasando, es horrible y le mando todas las fuerzas como mujer.

-¿Buscaste comunicarte con Vanessa?

Me la encontré hace una semana en la radio, cuando todavía no había salido nada de esto, tuve un trato muy cordial con ella, y ahora me reafirmo en darle todo mi apoyo como mujer. Todo mi apoyo a las mujeres que están pasando por esto, que tengan la valentía, que denuncien.

-¿No le di dijiste cuídate?

Es que eso las mujeres tienen que saber, si un hombre viene con antecedentes que ha tratado mal a una mujer, si le ha hecho daño a una mujer, si habla mal de otra mujer, tienen que darse cuenta, porque después les va a pasar lo mismo a ellas. A veces las mujeres no elegimos bien y hay que darnos cuenta de cómo han sido estos hombres con sus exparejas, para que no pasemos por lo mismo.

-¿Si te cruzas con George lo saludas?

Gracias a Dios no me lo he cruzado, para mí esa persona no existe y nunca existirá.

DATO: A mediados del año 2015, Stephanie contó que perdió a su bebé de George Forsyth tras una fuerte discusión que mantuvo con él al confirmar una serie de mensajes con otras mujeres. En su testimonio declaró que él no se despegó de su lado, pero que pese a esa acción, ella se sentía sola.