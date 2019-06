Claudia Ramírez ningunea a Vanessa Terkes y jura que pone las manos al fuego por Forsyth

Desde Alemania, Claudia Ramírez, se mostró asombrada de la denuncia por violencia familiar que realizó Vanessa Terkes hacia su ex George Forsyth. Según la colocha, en el tiempo de relación que estuvo con el actual alcalde de La Victoria, nunca sufrió ningún tipo de maltrato pues para ella, no es un hombre agresivo.

“La verdad es que no creo que haya violencia familiar, desconozco su relación pero casi podría poner las manos al fuego, porque George es el tipo menos violento que conozco. No entiendo las intenciones malas de por medio ¿Si creo que Vanessa lo hace por despecho? Mira no estoy enterada de las razones pero para mí hay algo muy raro, y la verdad siempre sale a luz. La verdad no le creo”, agregó Claudia.

Deja como ‘loca’ a la Terkes

Según la abogada de Terkes, Clementina Carrasco, los maltratos psicológicos en el matrimonio empezaron cinco días después de su matrimonio civil, cuando la actriz se enteró que George se mensajeaba con una de sus exparejas y sería nada menos que Claudia.

“¿Yo que tengo que ver? Eso sí es una mentira y tengo los testigos y se llama Diego, vivo con él y usa mi celular más que yo. A él no le escondo nada, así que por Dios que deje de mentir. En su momento conté lo que pasó y dije que solo me saludó, nunca dijo nada malo y ese tema ya no vienen al caso, siempre fue respetuoso”, mencionó.

Finalmente, Claudia deslizó que Vanessa tiene problemas psicológicos. “Si me preguntas si George es un hombre violento, te digo con toda seguridad que no, lo conozco y jamás lo fue conmigo o con alguien de su alrededor. Ahora, de los problemas psicológicos de Vanessa no lo sé, no la conozco”, acotó. (V. Rondón)