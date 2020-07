Claudio Pizarro chotea a Alianza y jura que su carrera profesional terminó

Compartir Facebook

No regresará a Matute. Luego de terminar oficialmente su vínculo con el Werder Bremen de Alemania, el delantero peruano, Claudio Pizarro, aseguró que su vida en el fútbol profesional terminó y dejó claro que tampoco regresará a nuestro país para ponerse la camiseta de Alianza Lima.

“Es un tema cerrado. Terminé mi carrera. Lo he decidido. Lamentablemente, ya mi cuerpo también. Ha sido suficiente”, advirtió Pizarro en una conferencia de prensa ofrecida por el club alemán.

Sin embargo, el ‘Bombardero de los Andes’ dejó entrever que aún seguirá vinculado al fútbol profesional, pero fuera de las canchas. «Ahora me voy a dedicar a otro tipo de cosas relacionadas al fútbol, obviamente, pero todavía no sé exactamente qué», advirtió el peruano.

Como se sabe, el Werder Bremen se libró del descenso en la Bundesliga tras el encuentro con el Heidenheim y continuará en la primera división alemana la próxima temporada. El técnico Florian Kohfeldt mantuvo a Claudio Pizarro en la banca y luego se disculpó por no incluirlo en el equipo titular.

“Estuve con él después del partido y me disculpé por no poder ponerlo en su último juego. La situación simplemente no era la adecuada (…) Él me dijo que no importaba, que lo principal es que estamos en primera”, explicó el entrenador.

LO DESPIDEN LOS GRANDES

Estrellas del fútbol mundial y otras personalidades de la Bundesliga han expresado gran admiración en sus mensajes de adiós tras el retiro de Claudio Pizarro del fútbol profesional.

Estrellas de talla mundial, algunos clubes por los que pasó y otras personalidades de la Bundesliga han expresado gran admiración en sus mensajes de adiós para el peruano. Thomas Müller, Franck Ribéry, Mesut Özil, Thiago Alcántara, al igual que el propio Bayern Münich y el Werder Bremen le dedicaron sentidos homenajes en sus cuentas de Twitter por su retiro.