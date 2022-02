Claudio Pizarro es reconocido como Leyenda FIFA: “Es un honor poder representar al Perú”

Compartir Facebook

El ex capitán de la Selección Peruana apareció en la final del Mundial de Clubes dejando una vez más el nombre del Perú en alto.

Claudio Pizarro es uno de los futbolistas peruanos más representativos del Perú en el extranjero. El ‘Bombardero’ fue convocado por la FIFA para llevar la copa de la final del Mundial de Clubes, y apareció en aquel partido dejando sorprendido a más de uno.

El ex capitán de la Selección Peruana confesó que cargó la copa del partido al lado de Cafú, un campeón Mundial brasileño. Esto significó que Claudio logró meterse dentro del círculo de las Leyendas de la FIFA, y que hace más de un año él ya conocía de su participación.

“Es algo muy especial, ya la FIFA me había contactado hace un año y medio, por lo menos, con la idea de que pueda ser leyenda de la FIFA. Por el virus no se pudo hacer nada. Me llegó un correo y acepté rápidamente estar en la final del Mundial de Clubes”, expresó el ‘Bombardero’ para un medio local.

“Fue un honor llevar la copa”

Asimismo, el ‘Bombardero’ dejó en claro que sintió mucho orgullo de poder representar al país en un evento deportivo como ese. Cabe señalar también que Claudio Pizarro es el único peruano que ha conseguido pertenecer al círculo de Leyendas FIFA.

“Esto de entregar la Copa para mí fue una sorpresa. El día anterior, en la noche, que teníamos una cena, me comentó y me dijo que tenía una sorpresa para mí. Fue un honor llevar la copa hasta la cancha y representar a mi país”, comentó.

Claudio ha logrado hacer una exitosa carrera en el extranjero y su profesionalismo lo ha llevado a conseguir cosas que nunca antes se habían conseguido.

