‘Clavito’ y su familia se contagiaron del virus en EE.UU.

Robert Muñoz, más conocido como ‘Clavito y su chela’ informó que, lamentablemente, contrajo el virus, al igual que su pareja Andrea Fonseca e hija. Contó que se encuentran varados en Filadelfia.

“Estamos saliendo del proceso de la enfermedad, estuvimos en cuarentena, atendiéndonos entre nosotros y recién nos estamos recuperando. Me siento más tranquilo, porque estoy estable, pero el covid-19 me ha dejado secuelas porque me falta el aire por ratos y mis piernas las siento débiles”, manifestó el líder de ‘Clavito y su chela’.

Además contó que él la pasó peor a diferencia de su esposa “porque ella es más joven”. Asimismo contó que su saturación llegó a 92 y eso ha comprometido el 50% de sus pulmones.

El cantante también manifestó que los médicos le aconsejaron hacer ejercicios respiratorios paulatinamente.

