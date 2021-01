Compartir Facebook

Controversia. La exmodelo Tilsa Lozano arremetió contra una clínica, ya que le habrían negado atención médica al acudir con dolores de cabeza, pues la trataban como supuesto caso positivo de COVID-19.

Ante las acusaciones que dio la empresaria, la Clínica Delgado Auna negó que se le haya negado atenderla. A través de un comunicado, el establecimiento precisó que ella se había negado a seguir los protocolos que tienen para seguir con la evaluación médico.

“Rechazamos las declaraciones de la señora Lozano afirmando que no se le quiso atender en nuestras instalaciones. Por voluntad propia, ella no quiso llevar a cabo su atención de acuerdo a nuestros protocolos para pacientes con sintomatología de COVID -19, y cumplir con el triaje respectivo, desistiendo de continuar así con su evaluación médica”, mencionó el establecimiento.

Asimismo, la clínica recalcó que a todos los pacientes que llegan con sintomatología de COVID-19 se les realiza el triaje en otro espacio para evitar que tenga contacto con otros pacientes y minimizar el riesgo.

Como se recuerda, en Instagram, Tilsa Lozano se quejó que no la querían atender de inmediato por estar con un dolor de cabeza, lo que podría ser señal que tiene coronavirus.

“Les cuento que estoy aquí en la Clínica Delgado, en emergencia. No me quieren tomar la temperatura, no me quieren atender, dicen que como me duele la cabeza entonces tengo que esperar dos horas para ver si me atienden porque puedo tener COVID-19”, indicó Tilsa.

