‘Club de la Construcción’ aportó a campaña de Keiko

Siguen más destapes. Jorge Yoshiyama Sasaki reveló que varios empresarios del denominado ‘Club de la Construcción’ realizaron aportes secretos, en efectivo, para la campaña de Keiko Fujimori en las elecciones del 2016, según dio a conocer IDL-Reporteros.

Uno de esos empresarios fue Jorge Peñaranda Castañeda, de la empresa supervisora Alpha Consult, quien, además, es investigado por haber recibido coimas de Odebrecht.

PIDIÓ BILLETÓN

Yoshiyama contó que a fines del 2015 o a inicios de 2016, cuando visitó a Keiko Fujimori en su oficina, esta le pidió convocar a empresarios de la construcción con el objetivo de que donen US$ 10,000 cada uno para su campaña presidencial.

Keiko Fujimori sabía que Yoshiyama era amigo del constructor Federico Aramayo Málaga, hijo de Federico Aramayo Pinazo.

“Keiko Fujimori me pide si puedo reunir a empresarios del rubro de la construcción para que puedan hacer una donación nuevamente, por eso yo me contacto con el señor Federico Aramayo Málaga y le pregunto si él puede reunir a algunos constructores de su rubro a lo que me responde que va a ver”, relató Yoshiyama.

CUATRO EMPRESARIOS

El empresario añadió que en dos semanas Federico Aramayo Málaga le confirmó que pudo contactar a cuatro personas que estaban interesadas en conocer a Keiko Fujimori y aportar a su campaña. Estos empresarios son Ernesto Tejeda, de la empresa Obrainsa, el señor “Manrique”, de la empresa Superconcreto, Fernando Castillo, de la empresa ICCGSA, y Jorge Peñaranda, de Alpha Consult.

Indicó que se realizó una reunión en el domicilio de Federico Aramayo, a la cual asistió Keiko Fujimori; quien explicó a los empresarios su plan de gobierno, después se retiró y los hombres de negocios se quedaron conversando.

EL DATO

“Jorge Peñaranda llevó en efectivo los US$ 10,000 al almuerzo en casa de Aramayo”, agregó Yoshiyama.