¿Colaboración en Only Fans? Leslie Shaw envía candente propuesta al actor Gonzalo Torres

En una reciente entrevista entre Leslie Shaw y Carlos Carlín, la cantante urbana reveló que es fanática del recordado personaje Gonzalete de Pataclaun, el cual es interpretado por el actor Gonzalo Torres. En ese sentido, la artista no ocultó sus ganas de conocer al también comediante. Incluso, le confesó a Carlín que le gustaría realizar una atrevida colaboración en su página de Only Fans. ¿Qué fue lo que dijo? Conoce más detalles en la siguiente nota.

Leslie Shaw se declara fan de «Gonzalete»

La cantante urbana estuvo en una entrevista con Carlos Carlín en el programa «Más vale solo», en donde contó algunos detalles de los problema mediáticos recientes. Además, habló sobre cómo va su carrera musical y los futuros proyectos que tiene. No obstante, muchos usuarios en redes sociales no pasaron por alto que la artista haya confesado que es fan del personaje «Gonzalete» de Pataclaun. Ante ello, Carlos Carlín se mostró sorprendido y llamó a su amigo actor Gonzalo Torres para que opinara al respecto, pues Leslie Shaw le había lanzado una candente propuesta.

«Yo te pediría que hagas de Gonzalete en calzoncillo. Te diría ‘ponte un calzoncillo grande, unas medias hasta arriba y hazme así como Gonzalete de Pataclaun'», contó la cantante urbana confundiendo de personaje a Carlos Carlín. Sin embargo, en ese momento reveló que, efectivamente, Gonzalete es su personaje favorito y le pagaría para que aparezca en su OnlyFans. En ese momento, Carlos Carlín llamó a su amigo, quien ya se encontraba durmiendo, pero respondió al saludo de Leslie Shaw.

«Es que soy tu fan y que de Pataclaun eres mi personaje favorito. Que me encantaba cuando hacías tus rabietas. Me siento identificada y que yo sí pagaría por un OnlyFans que tu vendas tus rabietas en calzoncillo. Please hazlo por mí y por las chicas del programa», contó entre risas la «Rubia». Sin embargo, Gonzalo Torres indicó que estaba ya durmiendo y que es un «viejito». Aún así, mencionó que también es fan de Leslie Shaw.

El problema con Handa

Durante la emisión del programa “Magaly TV La Firme”, la cantante urbana Handa habló sobre su problema mediático con Leslie Shaw. Ante ello, sorprendió a muchos al mencionar que le ha servido para ser más conocida en redes sociales. Por tal motivo, la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en arremeter contra ella y tildarla de ‘marketera’.

“No la conocíamos, no te hubiera invitado si no hubiese sido por toda la tiradera contra Leslie Shaw. Agradécele a ella. ¿Te enorgulleces de haberte aprovechado de Leslie Shaw? Es marketing todo esto. Ya que no triunfen afuera, al menos acá. Yo no he escuchado tu música, la verdad”, dijo en un inicio Magaly Medina.

De igual forma, la conductora cuestionó duramente el hecho que los artistas peruanos tengan que apoyar a compatriotas que no tengan talento. “Uno triunfa y los demás se le pegan. Leslie ha traspasado con su música porque sino no le hubieses hecho ni caso. ¿Por qué Leslie tiene que ser la unión? Mamacita, aterriza, en Colombia ha funcionado porque están con algunas cabezas en la industria. Es un negocio como familiar. Maluma, Karol G eran amigos de J Balvin. No es que los colombianos van a ser unidos. Este negocio es de gente sola, acá todo el mundo trabaja de forma egoísta”, señaló.