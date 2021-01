Colecciona ‘pescados y mariscos facilito’

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Ceviche, tiradito, leche de pantera, arroz con mariscos, chilcano de pescado, chicharrón de pota…Sí, la lista de los platillos marinos que nos encantan a todos los peruanos es larga y la verdad es que dicen que aquellos platillos que se preparan en casa son más ricos. Por ese motivo, tu diario Karibeña te presenta desde este lunes 25 el recetario coleccionable

‘PESCADOS Y MARISCOS FACILITO’.

Son más de 30 recetas de delicias marinas que cualquiera de nosotros puede preparar en casita como para olvidar los malos momentos y pasarla más juntos y en familia. Además, está comprobado que cocinar es un buen antídoto contra el estrés que vivimos.

Mira además: Bono habitacional: ¿Quieres construir tu casita propia? Descúbrelo aquí

TODITA PARA TI

¿Y cómo es esta colección? Pues desde el lunes 25, simplemente buscas en la página 19 de tu diario Karibeña tu respectivo fascículo que puedes recortar y guardar porque tendrás dos recetas imperdibles cada día. Desde cómo hacer realidad el ceviche de pescado o el arroz con mariscos, un bien cargado chilcano, tu sabrosa leche de pantera, o un chupe de camarones…la lista es larga y muy recomendable porque son más de 30 recetas que tendrás en tus manos al comprar tu diario Karibeña a solo 70 céntimos.

Esta colección, pensada en nuestros miles de lectores ávidos de novedades, de seguro que les cae como anillo al dedo porque están en busca de cocinar rico con poca inversión.

Además, ya habíamos recibido el pedido de hacer realidad esta colección gratuita que no encontrarás en ningún lado. Por eso, no se diga más, desde este lunes 25 te estás llevando a casa no solo las noticias frescas de tu diario Karibeña y sus 24 páginas a todo color que incluyen el suplemento familiar ‘Juega en Casa’, tu ‘Karibeñita del Verano’ y mucho más, porque la nueva colección ‘PESCADOS Y MARISCOS FACILITO’, que tendrás a mano todos los días está bien bacán. No te lo pierda