Colectivos pro-gay denuncian por discriminación al fujimorista Becerril

El fujimorista Héctor Becerril fue denunciado ante la comisión de Ética del Congreso por discriminación contra las minorías homosexuales, pero apenas se enteró de este hecho, el polémico congresista se reafirmó en sus apreciaciones e indicó que sus palabras no le impiden a nadie ejercer sus inclinaciones.

La denuncia contra Becerril fue presentada por colectivos pro-gay, liderados por Más Igualdad, quienes solicitan a la comisión de Ética, que preside Janeth Sánchez, que se sancione al fujimorista con 120 días de suspensión sin goce de haber, la máxima acción disciplinaria contra un congresista.

En un documento enviado a Sánchez, presentan como prueba dos twits de Becerril, del 25 y 27 de junio pasado, y lo acusan por el delito de discriminación e incitación a la discriminación contra la población de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.

“Alberto (de Belaunde), si para ti es igual que se besen un hombre con una mujer con que se besen dos hombres en un lugar público, para mí nunca será igual y si eso es discriminatorio, entonces yo discrimino”, fue el primer twit de Becerril, que luego repitió en una entrevista radial.

ES DELITO

“No se trata, pues, de una simple declaración del congresista Becerril, sino de una manifestación que incurre en lo delictivo y que, por tanto, debe ser sancionada”, señalan las organizaciones denunciantes al precisar que el Código Penal sanciona el delito de discriminación e incitación a la discriminación.

Becerril, al ser consultado, señaló que la denuncia no tiene n ingún asidero y debe ser archivada en la comisión de Ética. Es más, se ratificó en su posición. “Mantengo la posición (…) Dicen que yo menoscabo el reconocimiento o goce de sus derechos. Yo, con mi opinión, ¿estoy impidiendo el derecho de una persona homosexual a que se bese? No, no estoy anulando esa posibilidad”, afirmó.