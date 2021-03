Colombia: Mujer fue cruelmente masacrada por su pareja (FOTOS)

Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Una mujer víctima de violencia se hizo viral en Colombia y es que denunció haber sido duramente golpeada por su ahora expareja, con quien mantuvo una relación de apenas 8 meses. Sin embargo, esto no fue impedimento para que la agrediera.

«Soy Joha Valderrama. Hoy decido hacer pública mi situación, lastimosamente soy victima del maltrato hacía la mujer del que tanto había escuchado y que jamás me imagine ser presa», escribió desde su cuenta de Instagram.

Poco después reveló el nombre de su agresor y que sus actitudes manipuladoras y y posesivas fueron ganando terreno al punto de comenzar a golpearla.

Mira también: Fallece bebé de siete meses tras ser golpeado por sus padres

«Conocí a este sujeto llamado FABIÁN ANDRÉS MARÍN ATHEORTUA DE ITAGUI tuvimos una relación por un corto tiempo de 8 meses decidí terminar con él porque le note actitudes violentas. Me prohibía ver a mi familia compartir con ellos era muy posesivo manipulador me quería encerrada me obligaba a tener relaciones con él».

«Me cogió a patadas, a puños, sentí que me golpeaba con un palo, me daba pata en la cara… dejó mi rostro irreconocible, nadie de mi familia se percató de lo sucedido porque el sujeto voló inmediatamente, como pude llegue a la casa de mi familia y de allí quede inconsciente… me llevaron al hospital, me dijeron los médicos que estaba viva de milagro…. «, enfatizó.

«Ya hice la respectiva denuncia pero el tipo se voló, su familia no quiere decirme donde esta escondido, por eso hago pública mi situación porque él es un peligro para la sociedad, hoy fui yo, mañana puede ser cualquier otra persona.. les pido por favor que me ayuden a localizarlo, tiene orden de captura, la verdad temo por mi vida y la de mi familia, ayúdenme a compartir…. muchas gracias», agregó poco después, pidiendo ayuda.

Mira también: ¡Presos de su belleza! Sexy guardia de penal tiene loquitos a prisioneros