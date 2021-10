Colombia: Polémica por mujer caminando en lencería y encadenada por las calles de Medellín

Compartir Facebook

En las últimas horas se ha generado una polémica debido a un video viral que fue grabado en la noche del viernes 8 de octubre en el de Provenza en la ciudad de Medellín en el departamento de Antioquia.

En el video vertido en redes sociales, se puede apreciar a un hombre, al parecer de nacionalidad alemana, caminando al lado de una mujer que iba en ropa interior, hecho que genero rechazo entre los ciudadanos.

Varias personas tildaron el hecho como un caso de exhibicionismo público, y un acto que denigra a la mujer.

“Es una falta de respeto porque hasta a nosotras nos estaban grabando y eso es denigrar a la mujer, que esto pase en un lugar tan transitado como lo es Provenza. En Medellín cuidamos demasiado la ciudad para que venga un alemán a querer dañar la reputación y denigrar a la mujer colombiana”, dijo la mujer que se encontraba en el lugar.

Por el momento las autoridades no han hecho un pronunciamiento acerca de este hecho que generó bastante polémica en la ciudad.

Caso de exhibicionismo generó impacto en el sector de Provenza en Medellín. Comerciantes de la zona rechazaron el hecho protagonizado por un extranjero y una modelo en ropa interior. pic.twitter.com/N2HtF9UTjo — Alejandro Romero (@Netman76) October 9, 2021

Perrito callejero interrumpe escena para ayudar a un actor que fingía estar herido

Durante una representación actoral en Izmit, Turquía, el guion pedía que el protagonista Numan Ertugrul Uzunosoy saliera lastimado, siendo todo evidentemente, fingido. Sin embargo, el que llevó todas las cámaras por su noble gesto, fue un perrito que no sabía lo que estaba sucediendo.

Desde uno de los laterales en la plaza en la que se representaba el espectáculo, un perro callejero preocupado por ver cómo el actor caía al suelo hizo su entrada, interrumpiendo la obra para ofrecer comodidad al joven “herido”.

“Sentí calor en mi rostro. Primero, pensé que mi coprotagonista se me estaba acercando”, dijo Numan. “Me alegré mucho cuando sentí los besos del perro. Me conmovió mucho. Era como un ángel que quería ayudarme. Fue un momento muy emotivo para mí. No me lo esperaba”, agregó.

