Comas: ‘Chamos’ encañonan y roban a policía

Con soguillas, arma de juego y tras una persecución por toda la avenida Trapiche, la Policía capturó a dos ciudadanos venezolanos que la madrugada de ayer, atacaron a un policía para robarle sus pertenencias en Comas. Luis Joel Garces Izquel (23) ‘Niño’ y Luisana Pandares (34) ‘Chama Luisana’ empotraron el vehículo en el que huían contra una zanja. Uno de sus compinches, logró darse a la fuga.

Los persiguen

“El varón rastrilló el arma en mi rostro. La fémina me rebuscó los bolsillo y quitó mi mochila con mis pertenencias”. Así, el suboficial de tercera Danta Vargas Ordinola, narra los hechos ocurridos en el kilómetro 15 de la avenida Túpac Amaru, jurisdicción de La Pascana. Personal del Escuadrón Emergencia Norte va tras los facinerosos que recorren varios kilómetros de la Tupac, hasta llegar a la carretera Trapiche. Es en la avenida Los Incas, que los extranjeros se quedan atorados en una zanja, abandonando el vehículo blanco de placa A2B-050, que se quedó con las llaves en el contacto de encendido y sus parabrisas activados.

La pegan de “sanos”

“Yo no he sido. Solo viajaba en el auto. No conozco a los demás”, dijo Garces Izquel, sin contar que le encontrarían escondida en sus partes íntimas, una pistola Taurus calibre 38. En tanto, alias ‘Chama Luisana’, también negó lo ocurrido. “A él lo conozco como ‘Niño’, el otro es ‘Carlitos’. No sé más”, dijo.

El dato

En el asiento de copiloto fue hallada una maleta con la ropa de faena del policía, su celular. El agente, que trabaja en el Callao, reconoció las especies. Los extranjeros fueron puestos a disposición del Depincri Comas.