Comas: Vecinos angustiados por aglomeración de ambulantes en mercado

Vecinos de Comas se encuentran preocupados por la acumulación de ambulantes fuera del mercado y temen que se convierta en un nuevo foco de contagio.

Después del término de la cuarentena de manera oficial, debido a la pandemia por el COVID-19, más ambulantes decidieron aglomerarse fuera del mercado conocido como “La once” en el distrito de Comas.

Pese a que dicho mercado se encuentra a media cuadra del Municipio, no existe control alguno y los vecinos de la zona temen salir de sus casas. “Parece la parada. No he ido al mercado, he pasado y tuve que regresar. El Municipio ni la policía hacen nada” reclamó preocupada una vecina de la zona.

Asimismo, agregó que esta situación se viene dando desde que inició la cuarentena y que, tanto serenazgo como fiscalización, no hacen nada para impedir que los ambulantes vuelvan a llenar por completo esa zona del distrito pese a que este es uno de los distritos con más contagiados de Lima.