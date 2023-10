“Combate existe y por eso estás acá”: Renzo Schuller “cuadra” a Johanna San Miguel por minimizar a “Combate”

¡Porque Combate es bacán! Durante 8 años, Combate, reality pionero de la televisión peruana, llevó alegría a miles de familias peruanas. El nombre del programa de competencia rápidamente consiguió televidentes y seguidores gracias a su esencia. Tras varios años al aire, fue “absorbido” por Esto es Guerra y la lucha entre “guerreros” y “combatientes” día a día es al rojo vivo. En la más reciente edición de EEG, Renzo Schuller “parchó” a Johanna San Miguel, quien previamente había minimizado el nombre del programa reality pionero.

También puedes leer: ¡Ni Shakira se atrevió a tanto! ¿Leslie Shaw prepara “tiradera” contra Mario Hart en “Tal para cual 2”? (VIDEO)

Renzo Schuller deja claro que Combate es bacán

En “Esto es Guerra” se está viviendo una etapa de cambios. La llegada de Micheille Soifer al programa causó gran revuelo y puso las cosas de cabeza, provocando la eliminación de Flor Ortalá.

Durante la división de equipos, Micheille Soifer escogió el sobre que la mandó al equipo de los combatientes. La popular “Sol” no se esperaba eso y Johanna San Miguel salió en su defensa, asegurando que la quiere en su equipo.

“Micheille Soifer, siempre, desde que yo he estado acá, siempre ha sido de los guerreros”, manifestó Johanna San Miguel. Esto motivó la respuesta de Mister G, quien le recordó a la “Chata” que la cantante inició su etapa en los realities en Combate.

Fiel a su estilo, Johanna San Miguel no se quedó callada y manifestó su disconformidad y no dudó en minimizar y “multiplicar por cero” a Combate. “Eso fue hace tiempo, hace 500 años. Combate ya no existe”, señaló.

Renzo Schuller no estuvo de acuerdo con lo dicho por Johanna San Miguel y, como pocas veces lo ha hecho, “parchó” en una a su compañera en la conducción. La exdupla de Gian Piero Díaz le “cantó sus verdades” a la rubia conductora.

“Un momentito, Combate sí existe y por eso estás acá. Existe y todos saben que Combate es bacán y Micheille Soifer también es bacán bacán”, respondió Renzo Schuller.

También puedes leer: ¿Vuelve la “Vengadora” vengativa? Tilsa Lozano remece las redes al pronunciarse sobre su regreso a la música

Reacción de usuarios

Rápidamente, este fragmento del programa se viralizó en redes sociales y miles de usuarios “estallaron” en contra de Johanna San Miguel. Muchos consideran que la “Chata” no mide sus comentarios y por eso genera antipatía en el fandom de Combate.

“Vieja ridícula, Combate así no esté en la tele perdura en los corazones”, “combate es y será bacán por siempre”, “gracias a los colores rojiverde su rating todos los días se mantiene”, “necesitan de nosotros para existir”, “si vuelven cobras y leones nadie los va a ver”, señalaron en redes.

Asimismo, destacaron la actitud de Renzo Schuller tras salir en defensa de Combate, luego de que en muchas oportunidades criticaron al conductor por su pasividad con Johanna San Miguel.

“Por fin se hizo una”, “Renzo no te dejes”, “pon en su sitio a esa chata”, “combate se defiende siempre”, “gracias Renzo, Combate es bacán duela a quien le duela”, expresaron.