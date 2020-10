¡Comenzó el mes morado! Fieles llegaron a los exteriores de la iglesia Las Nazarenas

Compartir Facebook

Este año, las actividades que se realizan en el mes morado serán de manera virtual debido a las medidas de prevención ante el COVID-19. Sin embargo, hoy por la mañana, varios feligreses acompañaron al «Señor de Los Milagros» en la primera misa del mes en su honor en la iglesia Las Nazarenas, ubicada en el Cercado de Lima.

Un medio local hizo un recorrido por la cuadra 5 del jirón Huancavelica, en donde pudieron observar que llegaron decenas de fieles a acompañar al Cristo Moreno en la primera misa del mes en su honor.

“Vengo a pedir siempre por los más necesitados y hoy vengo a orar por mi madre que está enferma. Ella siempre me traía y me acompañaba, pero ya no puede venir. Siempre le he tenido mucha al Señor de Los Milagros. Con la devoción y gracias del señor, mi madre aún estable. Mis hijos también han crecido con la fe del Señor”, comentó una dama que es devota.

Sin duda, pese a la pandemia, algunos fieles no quisieron perder la tradicional costumbre de asistir a la misa en homenaje al Cristo de Pachacamilla en el primer día del mes.

EVENTO TRADICIONAL

Lamentablemente, este evento tradicional que conlleva a masivas procesiones, este año no podrá celebrarse de ninguna manera. Las actividades serán estrictamente virtuales, entre ellas, la procesión del Señor de los Milagros.

